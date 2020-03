Sky X: Quando é a Sky sem um prato vindo para o Reino Unido?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky UK anunciou pela primeira vez planos de disponibilizar o Sky Q sem a necessidade de uma antena parabólica em 2017. Em vez de precisar de uma antena parabólica, os canais serão entregues através de um decodificador na sua conexão de banda larga.

Obviamente, se você deseja ver os canais Sky sem um prato no momento, pode usar o Now TV ou obter pacotes de canais como o Sky Sports através de outros serviços.

O benefício do novo serviço, no entanto, é que ele dará às casas que atualmente não podem ter antenas parabólicas acesso ao Sky. Isso pode ser por inúmeras razões. Algumas pessoas não querem um prato do lado de fora de sua casa. Outros não podem devido a restrições de construção listadas, contratos de aluguel de curto prazo ou empresas de gerenciamento que não permitem a instalação.

Embora seja provável que o Now TV permaneça como o serviço de "entrar e sair" da Sky - provavelmente porque é bem conhecido entre os consumidores -, isso significa que a Sky poderia oferecer acordos de curto prazo para aqueles que precisam de flexibilidade, mas desejam acesso a todos os serviços. Programas da Sky.

Desde que anunciou seus planos para o Reino Unido em 2017 , a Sky lançou a Sky via Fiber na Itália e a Sky X na Áustria, nenhuma das quais exige um prato.

Achamos que o Sky X também parece uma boa aposta para o nome do serviço baseado na Internet do Reino Unido e, a julgar pelo que há na Áustria - sobre o qual explicaremos mais em um momento -, ele fica entre o Sky Q e o Now TV .

No momento em que a Sky anunciou seus planos em 2017, ele disse: "O serviço deve ser lançado no Reino Unido em 2018". Não aconteceu e foi adiado até 2019 também. Parte disso provavelmente se deve à aquisição da Sky pela Comcast em 2018.

No entanto, isso também pode refletir a Sky querendo gerar receita, obtendo o Sky Q no maior número possível de residências - os números do final de 2018 disseram que o Sky Q estava em 2,5 milhões de residências no Reino Unido até agora, mas parece que a Sky deseja aumentar essa plataforma o máximo como é possível antes de oferecer uma alternativa.

A Sky nos forneceu uma declaração sobre esse recurso, mas, infelizmente, não fornece mais informações sobre uma data de lançamento. "Há espaço para o lançamento da [Sky without a dish] em todos os principais mercados no futuro, embora não tenhamos mais informações sobre detalhes ou horários no momento".

Há pouca dúvida de que o Reino Unido é um desses "mercados-chave" da Sky, então podemos apenas assumir que ainda está firmemente na caixa "em breve".

Embora seja difícil comparar serviços entre países, a Sky Austria oferece ao Sky X de 20 euros por mês para um pacote básico que sobe para 35 euros por mês para filmes e esportes. Não há empate a longo prazo e a caixa custa uma taxa única de € 50 ou € 20, dependendo do pacote.

Esperamos que o Sky X custe um pouco mais no Reino Unido para refletir os preços esportivos premium e o custo certamente mais baixo da Now TV, que continua sendo um serviço de 720p em vez dos 1080p oferecidos pelo Sky X. Como comparação, um passe para o Cinema Cinema Atualmente, os usuários de TV custam £ 12 por mês atualmente, enquanto a Sky Sports custa £ 33,99 por mês.

É provável que a Sky lance a mesma Sky X Streaming Box que possui na Áustria. Não possui conexão via satélite ou recursos para gravar. Em vez disso, é praticamente uma mini caixa Sky Q conectada à rede via Ethernet ou Wi-Fi. Ele pode transmitir conteúdo em HD de 1080p.

O Sky X na Áustria também funciona via aplicativos de TV inteligente da LG e Samsung (em TVs de 2015 ou posteriores), além de um aplicativo móvel que pode transmitir serviços, além de acessar conteúdo sob demanda, assim como o aplicativo Sky Go.

A Sky tem experiência em usar a Internet para distribuir conteúdo - afinal, as caixas Sky existentes usam a Internet para conteúdo sob demanda. Sem dúvida, também aprendeu com as experiências da BT TV, TalkTalk TV e EE TV em termos de distribuição de serviços de TV on-line no Reino Unido.

Na sua casa, a caixa Sky Q também usa sua rede doméstica para oferecer caixas Sky Q Mini com várias salas. É perfeitamente possível que você possa obter o Sky X através de uma caixa existente do Sky Q, embora a Sky permita que você faça isso é uma incógnita.

O Sky Q não exige que você tenha banda larga da Sky e esperamos que seja o mesmo para o Sky X. A Sky recomenda uma conexão à Internet de pelo menos 12Mbps para programação em HD.

Achamos improvável que a Sky ofereça programação 4K através do serviço por enquanto. Para comparação, a BT atualmente recomenda que seus clientes de TV BT tenham uma velocidade mínima de download de 44 Mbps para 4K.

Se o Sky X no Reino Unido espelhar o serviço austríaco, o Sky X não poderá gravar programas, embora, é claro, você possa obtê-los sob demanda. As gravações permanecerão o domínio de pacotes Sky mais caros. As salas múltiplas também exigirão o Sky Q com as mini caixas Sky Q, como agora.

Uma das outras grandes diferenças é em termos da resolução disponível. Acreditamos que o Sky X só será capaz de 1080p Full HD, enquanto o Sky Q será a única maneira de obter 4K Ultra HD.

Mais uma vez, observe que há um ponto de diferenciação na Now TV que permanece em 720p por enquanto como padrão - embora agora você possa pagar £ 3 por mês pela Full Now Now TV. Esse pagamento, chamado Now TV Boost, também permite adicionar um dispositivo de streaming extra - 3 dispositivos em vez de 2.