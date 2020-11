Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky está oferecendo uma economia de £ 39,50 por mês em seu grande pacote popular, reduzindo-o para apenas £ 66,50 por mês , em um acordo antecipado da Black Friday.

Este pacote Sky Q geralmente custa £ 106 por mês e agora tem uma economia de mais de £ 700 no total, ao longo de sua duração de 18 meses.

Junto com isso está a caixa Sky Q, Sky Sports, Sky Cinema, Netflix e Sky Entertainment, com mais de 100 canais e 500 caixas.

Ele vem com canais HD e Ultra HD, acesso multiscreen e, se isso não for suficiente, você também pode optar pelo BT Sports com um desconto mensal de £ 3.

Há também um desconto de £ 23,50 por mês em seu pacote Sky TV, Netflix e Sky Sports, com os mesmos recursos acima - apenas sem Sky Cinema e recursos multiscreen. Isso agora custa £ 42 por mês, em vez de £ 66 .

Os negócios não param por aí, já que existem outros planos com economias, como £ 68 de desconto na Sky TV e Netflix juntos, chegando a £ 27,50 por mês em vez de £ 36 .

Escrito por Rob Kerr. Edição por Chris Hall.