Como usar o Netflix no Sky Q

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Netflix está disponível no Sky Q nos últimos dois anos. Existem algumas maneiras de acessar o serviço de streaming na sua caixa Sky Q, que pode ser um pouco confusa inicialmente.

Então, aqui está um guia útil sobre como a Netflix funciona no Sky Q.

Para acessar o conteúdo do Netflix em uma caixa Sky Q, você precisará de uma conta do Netflix, existente ou nova. No entanto, você pode se inscrever no pacote Ultimate On Demand da Sky, que inclui acesso completo ao Netflix.

Todas as contas Netflix podem acessar o conteúdo pelo Sky, mas, dependendo do seu pacote, você obtém benefícios diferentes:

Se você usar uma conta separada da Netflix, poderá usar o aplicativo dedicado da Netflix na plataforma Sky Q. Ele funciona e se parece exatamente com um aplicativo Netflix em muitas outras plataformas, incluindo Smart TVs, Amazon Fire TV e Apple TV .

Se você pagar pelo Netflix através do novo pacote de pagamento tudo-em-um da Sky, ainda poderá acessar o aplicativo Netflix no Sky Q como antes, mas com o bônus adicional de conteúdo do Netflix sendo integrado à experiência geral do Sky Q.

Por exemplo, alguns programas da Netflix aparecerão na tela inicial do Sky Q, juntamente com outros "Top Picks" dos canais e conjuntos de caixas da Sky. Você clica neles e eles abrirão instantaneamente a seção relevante no Netflix e jogarão.

O mesmo acontece com a seção Continuar assistindo, que inclui os programas da Netflix pelos quais você está passando.

A seção do menu On Demand possui uma área dedicada ao Netflix, que permite alternar perfis do Netflix ou iniciar o conteúdo de várias barras de recomendação.

A pesquisa de texto no Sky Q também incluirá resultados encontrados no Netflix.

É o mesmo se você se inscreve na Netflix pela primeira vez através da Sky ou se muda sua conta existente. Neste último caso, você só precisa informar ao Sky o endereço de e-mail que acessa sua conta Netflix e as duas empresas o trocam automaticamente e instantaneamente. Você não perderá nenhum perfil ou histórico da Netflix.

Se você possui uma conta Netflix existente e não deseja trocá-la pela versão da Sky, pode acessar o aplicativo Netflix, independentemente do tipo de assinatura Netflix que possui: Básico, Padrão ou Premium.

A resolução e o número de dispositivos de streaming simultâneos permitidos em cada um deles são os mesmos listados no site da Netflix (ou seja, dois fluxos simultâneos de até HD para Standard, quatro de 4K até Premium).

Se você se inscrever no pacote Skys Ultimate On Demand, o tipo de assinatura Netflix que você recebe depende da sua assinatura Sky Q.

Se você tiver uma assinatura do Sky Q Entertainment e a caixa de 1 TB, receberá uma assinatura do Netflix Standard (duas transmissões em HD). Se você possui uma assinatura Sky Q Experience (anteriormente conhecida como Q Multiscreen) com a caixa de 2 TB, você obtém uma assinatura do Netflix Premium (quatro transmissões em até Ultra HD).

O preço do pacote é idêntico, independentemente da assinatura do Sky Q que você possui.

O pacote Ultimate On Demand da Sky custa £ 25 por mês

Para isso, você obtém o Netflix (com acesso Standard ou Premium, dependendo da sua assinatura geral do Sky Q - como acima). E você também terá acesso aos Conjuntos Sky Box, que atualmente custam £ 5 por mês.

Mesmo se você pagar pelo seu Netflix através do Sky, ele ainda funcionará como uma assinatura independente. Isso significa que você pode fazer login e desfrutar da Netflix em qualquer dispositivo com o aplicativo Netflix, além de PC ou Mac através de um navegador da web.

Infelizmente, não há planos para um aplicativo Netflix ou integração para a caixa Sky + mais antiga. Como sempre, a Sky espera incentivar os assinantes do Sky + a atualizar.

Se você tiver uma assinatura do Sky Ultimate On Demand, o conteúdo da Netflix será exibido em vários lugares nas suas home pages do Sky Q.

Mesmo quando você pressiona o botão Início e abre o hub Sky Q, os programas da Netflix, como The Crown e Stranger Things, aparecem no trilho Top Picks na parte superior, ao lado do conteúdo do próprio Sky.

Além disso, os programas da Netflix aparecerão no trilho "Continue Watching".

As recomendações também aparecerão na frente e no centro de um hub dedicado da Netflix no menu On Demand.

Embora os clientes do Sky Q Experience com um decodificador de 2 TB possam visualizar o conteúdo suportado no 4K Ultra HD, não há suporte ao HDR no lançamento.

O Sky Q obterá suporte HDR no futuro - embora tenha sido atrasado - e usando o padrão HLG (Hybrid Log Gamma) também adotado pela BBC para seus testes de streaming do iPlayer. Ele funcionará com o conteúdo do Sky e com o Netflix.

Ao contrário dos Sky Box Sets e de outras TVs sob demanda, você não baixa programas ou filmes da Netflix na sua caixa Sky Q. Não há muito sentido, para ser honesto, e o streaming economiza seu espaço de armazenamento para gravações e outros conteúdos baixados de outros lugares. Funciona como os outros aplicativos de streaming na caixa Sky Q.

Seus perfis do Netflix ainda não estão ativos, mas eles também são incorporados à experiência do Sky Q se você assinar o Ultimate On Demand.

As recomendações dos programas da Netflix nas páginas do Sky Q são baseadas no último perfil registrado no aplicativo Netflix Sky Q. E você pode até ver o perfil de lead atual no trilho superior na seção dedicada da Netflix na área Sob demanda.

Clique nele e você poderá alterar o perfil para outro, incluindo o perfil de uma criança, que só recomendará os programas da Netflix em todo o Sky Q adequados à sua faixa etária.

Em breve, a Sky lançará suas próprias opções de personalização no Sky Q e já possui seus próprios algoritmos para promover a programação com base em seus hábitos de visualização. A Netflix faz o mesmo.

Mas aqueles preocupados com seus dados não precisam se preocupar. As duas empresas mantêm seus respectivos hábitos de visualização para si. De fato, as únicas informações sobre você que eles compartilham é o endereço de e-mail da sua conta Netflix ao mudar pela primeira vez de uma assinatura independente e regular para o Ultimate On Demand.

Mesmo isso não será compartilhado se você não mudar sua conta.