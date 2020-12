Dicas e truques do Sky Q: aproveitando ao máximo o Fluid Viewing e seu Sky Q box

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você tem Sky Q , mas como diabos você o usa? E existem segredos escondidos nas configurações que tornarão suas experiências de assistir TV melhores ou mais fáceis?

Usamos Sky Q desde o início, então reunimos essas dicas e truques. Esperançosamente, eles podem ajudá-lo a obter o máximo do seu próprio sistema Sky Q.

Quer seja descobrindo que um toque longo no botão liga / desliga do controle remoto desliga sua TV ou como você pode transmitir suas músicas de seu iPhone para a caixa Sky Q, nós ajudamos você. Você também pode assistir ao conteúdo do botão vermelho do Sky Sports com muita facilidade.

Depois de passar pelo processo de instalação, aqui está o que aprendemos para que você possa se preparar para a instalação do Sky Q.

Sky Q roda em um sistema operacional completamente diferente do anterior. Isso significa que você não poderá transferir nada que tenha gravado em sua caixa Sky "clássica" para a nova caixa Sky Q.

Se você está pensando em apenas esperar até que o instalador Sky saia e tentar acessar sua caixa antiga assim que ele for removido, você também não pode fazer isso. O LNB (o bit que recebe e processa o sinal na antena) é diferente e, como você terá um novo cartão de visualização, o novo cartão não funcionará na sua caixa antiga.

Você precisará anotar todas as séries de programas vinculados que configurou, pois terá que configurá-los do zero na nova caixa Sky Q. Esquecemos e agora temos que quebrar nossos cérebros para lembrar o que vinculamos em série e o que não. Você pode ver as séries vinculadas em sua caixa Sky "clássica" no Planejador na guia Programado.

Antes que o engenheiro da Sky apareça em sua casa, você pode receber um Sky Q Hub pelo correio, se estiver assinando para a banda larga. Em vez de esperar que eles desempacotem a caixa e conectem-na, você também pode iniciar o processo.

Sky Q usa Wi-Fi para se comunicar entre todos os dispositivos Sky Q em sua casa, seja o Sky Q Hub, a caixa Sky Q ou as caixas Sky Q Mini. Se você não tiver um bom sinal de Wi-Fi, é provável que não funcione.

Se você sabe onde estão os pontos fracos, o engenheiro Sky pode ajudá-lo quando eles chegarem em sua casa, sem ter que passar pelo processo de tentar encontrá-los por conta própria. Isso é especialmente importante se você deseja instalar as caixas Sky Q Mini em um quarto longe do Sky Q Hub.

O Sky Q oferece a opção de assistir ao Sky Go em seu iPad ou outro dispositivo móvel. Estamos falando de apenas alguns minutos economizados aqui, mas baixá-lo antes que o engenheiro Sky chegue significará que está tudo pronto e funcionando antes do tempo.

O engenheiro Sky precisará chegar ao seu prato para substituir o LNB (o bit que recebe e processa o sinal). Se você tem um monte de bagunça no caminho, isso vai atrasar tudo. Ajude-os limpando tudo. Também é importante notar que se o seu prato estiver alto, eles podem não conseguir pegá-lo sem uma consulta prévia.

O Sky Q funciona em uma conexão com fio se o Wi-Fi em sua casa estiver péssimo. A instalação com fio não é tão simples quanto parece e você precisará de uma conexão direta com fio do hub direto para a caixa Sky Q Mini, que pode ser via powerline.

A nova caixa Sky Q oferece muitas personalizações quando se trata de qualidade de imagem e som. Veja como configurar a caixa para obter o máximo dela.

Para alterar a resolução da imagem, pressione o botão Início no controle remoto, vá para Configurações> Configurar e, em seguida, Áudio visual. Você tem várias opções de resolução de imagem de até 4K para escolher. Depois de selecionar um, a tela muda por 15 segundos para garantir que funcionou. Se não tiver, não entre em pânico, ele voltará à configuração anterior.

Vá para Configurações> Configurar e, em seguida, Áudio visual e altere a configuração "Saída de áudio digital HDMI" de Normal para Dolby Digital ou Dolby Digital Plus. Uma vez habilitado, você receberá conteúdo habilitado para Atmos se estiver conectado via HDMI a um sistema de som que suporte Dolby Atmos - e estiver assistindo a conteúdo onde Atmos está disponível.

Se você estiver usando um cabo óptico, poderá encontrar problemas de sincronização labial em seus vídeos. Para resolver isso, vá para Configurações> Configuração> Audiovisual> Atraso de saída de áudio digital e altere o atraso de milissegundos. Você provavelmente precisará experimentar as diferentes opções.

Se você quiser que sua TV ganhe vida e vá para o canal certo ao ligar o Sky Q, vá em Ajustes> Audiovisual e configure o controle HDMI para ligado.

Vá para Configurações, Preferências e defina "Formato de download padrão de demanda HD" para HD. Agora, quando uma gravação em HD estiver disponível, o download da caixa será feito automaticamente em alta definição.

Com a caixa “clássica” Sky, a empresa permitia que você desligasse automaticamente a caixa à noite se ela não estivesse sendo usada. Com Sky Q, a Sky deu um passo além; agora você pode configurá-lo para entrar em espera a qualquer momento quando não estiver em uso. Para alterar as configurações do modo de espera, vá para a página principal de Configurações, Preferências e opte por ter o modo de espera como Eco, Ativo ou nenhum.

O novo Sky Q Touch Remote é muito diferente do Sky Remote que acompanha sua caixa Sky HD. Aqui estão algumas dicas e truques do Sky Q Touch Remote para obter mais do controlador.

Com o Sky Q Touch Remote, você pode usar o touchpad para deslizar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita nos menus. Em vez de rolar com o polegar repetidamente para percorrer as opções do menu, você pode deslizar e segurar e as opções do menu rolarão automaticamente.

Pressione o touchpad no Touch Remote para selecionar.

Se você pressionar o botão liga / desliga rapidamente no controle remoto, a caixa Sky Q apaga como esperado, mas se você programou o controle remoto para funcionar com sua televisão, um toque longo agora desligará sua TV também.

Não importa o que você esteja fazendo, você pode dispensá-lo e voltar para a TV ao vivo com o pressionar de um botão. É o botão do controle remoto que parece uma seta saindo de um quadrado. O botão Dispensar também leva você de volta à TV ao vivo se você tiver pausado em qualquer ponto ou estiver nas páginas da tela inicial. Ele basicamente funciona como o antigo botão "Sky" do Sky HD. Não confunda com um botão Voltar.

Para voltar uma etapa no sistema de menu, deslize da direita para a esquerda no controle remoto de toque ou pressione a seta para a esquerda no controle remoto padrão. Não use o botão Dispensar.

Em vez de ter um botão para o planejador, um botão para Sky Box Office ou um botão para Configurações, por exemplo, agora você só precisa pressionar o botão Home para ir para a tela inicial principal e, em particular, "Top Picks".

O Sky Q oferece vários aplicativos Sky que podem ser executados ao mesmo tempo que você assiste à televisão. O botão de três pontos abre a barra de aplicativos para coisas como Sky News, Sky Sports News HQ e Weather.

No controle remoto antigo, ficava escondido atrás do botão "Ajuda" e mesmo assim nem sempre funcionava se a TV não estava configurada corretamente. Agora, as fontes de entrada têm seu próprio botão na parte inferior do controle remoto, próximo ao botão "0".

Você pode ativar rapidamente as legendas ou a descrição de áudio onde houver suporte pressionando "?" na parte inferior do controle remoto ao assistir TV ao vivo.

Se em algum momento você não entender o que é uma opção de menu, o "?" O botão leva você às páginas de ajuda do Sky Q, onde explicará o que algo significa.

Para gravar um show, você pode pressionar o botão vermelho "R" no controle remoto a qualquer momento. Sky Q gravará automaticamente o programa e adicionará um link da série para gravar todos os episódios futuros. Se você quiser apenas uma gravação, pressione o botão "R" novamente. Pressione o botão uma terceira vez e você remove a solicitação de registro completamente.

Com o controle remoto antigo, você teria que tocar nos botões de avanço rápido e retrocesso para girar pelas opções de velocidade 2x, 6x, 12x e 30x. Aqui, há duas opções, uma é tocar no botão retroceder e avançar para selecionar a velocidade desejada. A segunda é colocar o dedo no botão reproduzir / pausar e deslizar lentamente para a esquerda ou direita para selecionar sua velocidade. É importante notar que a parte de retrocesso / pausa / avanço rápido do controle remoto é sensível ao toque, então você não precisa pressionar nada.

Pressione o botão do logotipo Sky na parte superior do controle remoto para ir direto para as suas gravações.

Pressione o botão Dispensar e você voltará para a página de informações do programa ou filme que estava assistindo.

Se você adicionou um segundo Touch Remote ao seu sistema Sky Q, você precisará emparelhá-lo com sua caixa. Para fazer isso, aponte o controle remoto para a caixa e pressione os botões 1 e 3 juntos. Siga as instruções na tela para concluir a configuração, incluindo a seleção da TV e dos alto-falantes, se os tiver.

Se você perdeu seu controle remoto na parte de trás do sofá, não entre em pânico, você pode encontrá-lo pressionando o ícone Q na caixa Sky Q. Isso envia um sinal para o controle remoto de toque, que emitirá um bipe até você encontrá-lo. Pressionar qualquer botão no controle remoto interromperá o bipe.

Para controlar sua TV com o Sky Remote ou Sky Q Touch Remote, pressione o botão Início no controle remoto para acessar o EPG. Na tela inicial, role para baixo até Configurações, vá para a direita e role para baixo até Configurar e, em seguida, vá para a direita até Controle remoto. Selecione o controle remoto que você possui e pressione Selecionar. Agora opte por "Controlar sua TV". Se você também deseja configurar um sistema de alto-falantes, pode fazê-lo aqui também.

Você pode pressionar e segurar o botão de comando de voz na lateral do controle remoto antes de latir seu pedido. Comandos de voz Sky Q para experimentar

"Vá para minhas gravações".

"Vá para uma nova série".

"Vá para a Sky Store ou outras áreas importantes do Guia Sky Q, como" Sky Cinema ".

"Pule 10 minutos" (ou qualquer tempo necessário).

"Vá para 60 minutos" (ou qualquer tempo necessário).

"Tocar…" (mais conteúdo específico em suas gravações).

"Legendas ativadas / desativadas".

"Descrição de áudio ativada / desativada".

"Pausar / reproduzir / parar / retroceder x12" (ou x2, x6, x30).

"Mudar de canal para ..." (nome do canal).

Nome de um filme, programa de TV, gênero, ator ou diretor.

Filmes com uma classificação de idade, classificação por estrelas ou ator específico. Por exemplo, "filmes de ação com Tom Cruise", "filmes infantis classificados como U" e "filmes de comédia classificados com cinco estrelas".

Esportes, equipe esportiva ou evento esportivo em um determinado dia, competição ou torneio, como "Críquete ao vivo neste fim de semana" ou "Jogo do Liverpool".

Uma coleção de citações de filmes famosos. Por exemplo, "você não consegue lidar com a verdade", "você me pegou no alô", "meu precioso" e "Houston, temos um problema".

Canal de TV para ver o que está passando agora e mais tarde. Por exemplo, "o que está no Sky Atlantic hoje à noite".

Você também pode tentar uma variedade de comandos mais engraçados citando filmes. Naturalmente, nem todas as citações famosas serão reconhecidas, mas ainda existem muitas. É por isso que reunimos esta lista de muitos dos quais ouvimos falar ou descobrimos. Cada um encontrará o filme de onde veio no Sky Q.

"Estou pronto para o meu close-up, Sr. DeMille." - Sunset Boulevard

"Bem, ninguém é perfeito." - Alguns gostam disso quente

"O melhor amigo de um menino é sua mãe." - Psicopata

"O que temos aqui é falha de comunicação." - Cool Hand Luke

“Você precisa se perguntar: Eu me sinto com sorte? Bem, não é, punk? " - Dirty Harry

"Mantenha seus amigos por perto, mas seus inimigos mais perto." - O Padrinho II

"Ei, Adrian!" - Rocky

"Que a força esteja com você." - Guerra das Estrelas

"Certamente você não pode estar falando sério!" - Avião!

"Diga olá para meu pequeno amigo!" - Scarface

"Ganso!" - Top Gun

"Ganância, por falta de uma palavra melhor, é bom." - Wall Street

"Eu terei o que ela está tendo." - Quando Harry Conheceu Sally

"Você não pode lidar com a verdade!" - Uns poucos homens bons

"Houston, nós temos um problema." - Apollo 13

"Mostre-me o dinheiro!" - Jerry Maguire

"Você me pegou no olá." - Jerry Maguire

"Meu precioso." - O Senhor dos Anéis: Duas Torres

Esteja você assistindo TV ao vivo ou baixando aparelhos de TV para se divertir, o Sky Q agora torna ainda mais fácil assistir seus programas de TV favoritos. Você precisa conhecer os truques para aproveitar ao máximo a experiência, caso contrário, você pode estar perdendo.

Em vez de ir direto para a seção Gravações no Sky Q, você pode acelerar o processo de acessar coisas que você está assistindo na metade, indo para a opção Continuar no menu principal.

Sky Q, como Sky HD, destaca novos programas que você pode assistir. Existem duas maneiras de obter inspiração. A primeira são as Melhores Opções e a segunda é a opção Nova Série. Para obter as Melhores Opções, basta pressionar o botão Início no controle remoto.

Você pode descobrir se há mais episódios disponíveis de seus programas favoritos acessando as páginas de informações individuais de um programa e selecionando o botão "mais episódios" no canto superior direito das informações principais. Aqui você pode ver o que está "Nesta semana" ou o que está disponível para download "On-demand".

Se você está ansioso demais e pressionou o botão delete por engano, mas não terminou de assistir um episódio ainda, você pode recuperar programas pressionando o botão Sky em seu controle remoto e indo para as gravações. Uma vez aqui, role para baixo até "Excluído". O Sky Q mostra a você todo o conteúdo que você excluiu anteriormente e permite que você "desfaça" a exclusão caso tenha cometido um erro. Você também pode "excluir para sempre" qualquer programa que não deseja que outras pessoas descubram ou obstruindo o armazenamento. Sim, seu segredo de Casa e Ausência ainda está seguro.

Pressione o botão Sky no controle remoto. Vá para Programado e é aqui que você pode ver quais programas você planeja gravar no futuro. Se você vir algo que não deseja, também pode cancelar a gravação desta página.

Com a capacidade de gravar muitas coisas de uma vez, bem como baixar muitos programas e filmes, você pode ficar sem espaço no disco rígido rapidamente. Você pode gerenciar o espaço em disco pressionando o botão Sky no controle remoto e selecionando Espaço em disco. Aqui você pode ver o que está ocupando espaço e excluir o conteúdo que não deseja mais.

O Sky Q EPG (Guia de programação eletrônico) pode ser configurado para destacar todos os programas que possuem legendas ou descrição de áudio disponíveis no Guia de TV. Para ativá-lo, pressione o botão Início no controle remoto, vá para Configurações> Acessibilidade e selecione Destacar programas. Você pode então escolher destacar Áudio desc. ou legendas, mas infelizmente não ambos.

Usando o Sky Q Touch Remote, você pode voltar rapidamente ao último canal que estava assistindo, deslizando da esquerda para a direita no Touchpad do Touch Remote. É muito útil se você deseja alternar entre dois programas ao mesmo tempo.

Enquanto assiste a um canal de TV, você pode rolar para ver o que está passando em outros canais. Para fazer isso, pressione o touchpad no Sky Q Touch Remote e comece a deslizar para cima ou para baixo. Se você parar por alguns segundos, a imagem que acompanha a lista ganhará vida e mostrará o que está acontecendo.

Pressione selecionar no touchpad ou o botão "i" no controle remoto e deslize para a direita para ver o que está acontecendo nesse canal.

Se você assinar o Sky Movies, há muitas dicas e truques para aproveitar ainda mais o Sky Q.

Pressione o botão Início no controle remoto, role para baixo até Sky Movies e, em seguida, role para baixo até Atores. Aqui você encontrará uma lista de nomes como Samuel L. Jackson, Tom Cruise ou Julia Roberts, por exemplo, e todos os filmes que a Sky tem disponíveis para assistir com esses atores.

Sky Q lista os filmes semelhantes ao que você selecionou em uma seção chamada "Mais como este". Na lista de filmes individuais para o filme que você encontrou, role para a direita e abaixo de "Iniciar download, cancelar download" selecione "Mais informações". Nesta tela, role para baixo até a opção "Mais como este" para encontrar outros filmes semelhantes que estão disponíveis. Isso poderia ser sequências, prequelas ou apenas outros filmes do mesmo gênero.

As caixas Sky Q permitem que você transmita música por meio de um aplicativo Vevo dedicado ou você pode ouvir sua própria música em seu telefone via AirPlay para usuários de iPhone ou Bluetooth para todos os outros.

Você sempre pôde ouvir rádio em sua caixa Sky, mas Sky Q torna mais fácil quando você sabe onde ela está. Pressione o botão Home no controle remoto e vá para Música> Rádio. Aqui você pode selecionar entre cerca de 25 estações diferentes e começar a ouvir imediatamente. Você pode gravar programas individuais, mas não pode vincular a série.

Sky Q vem com o canal de videoclipes Vevo, bem como YouTube e Spotify, além de aplicativos dedicados para serviços de vídeo BBC iPlayer, Netflix, Disney + e Prime Video. Acesse esses aplicativos no Sky Q. pressionando o botão Início em seu controle remoto e role para baixo até Aplicativos.

Sky Q permite que você compartilhe música via AirPlay através do seu iPhone, iPad ou iTunes no seu Mac - embora não faça vídeo. Você pode curtir sua música através dos alto-falantes da TV ou do sistema de som conectado à TV. O dispositivo deve estar na mesma rede que a caixa Sky Q, mas você pode transmitir para uma caixa Sky Q ou para todas elas.

Se você tem um PC ou dispositivo Android, ainda pode transmitir suas músicas para as caixas Sky Q. Basta emparelhar seu dispositivo com a caixa Sky Q pressionando Home no controle remoto e indo para Configurações> Música. Adicione um novo dispositivo Bluetooth. Depois de encontrar o dispositivo, emparelhe, digite o código de emparelhamento e conecte. Você pode listar até 12 dispositivos de uma vez.

Se você quiser impedir que seus filhos adolescentes transmitam todos os tipos de música que você não entende por meio de sua caixa Sky Q novinha em folha, você pode desativar o recurso completamente. Vá para a tela inicial> Configurações> Música e desative "Permitir que música seja enviada para esta caixa". A paz e o silêncio serão retomados rapidamente.

Você pode gerenciar as configurações de família por caixa no Sky Q, portanto, se você tiver mais de uma caixa Sky Q em sua casa, é aconselhável verificar as configurações para todos os dispositivos. Pressione Home no controle remoto e vá para Configurações> Controle dos Pais. Digite seu PIN. Para começar, será 0000, o que você tinha anteriormente com a caixa "clássica" do Sky, ou os últimos quatro dígitos do seu cartão de visualização. Aqui você tem várias opções.

Pressione o botão Início no controle remoto, vá para Configurações> Pais> Família e selecione se deseja que a caixa Sky Q peça um PIN quando você compra algo na bilheteria ou um aluguel na Sky Store. Independentemente do que você definir, um PIN sempre será necessário para o Buy & Keep.

Pressione o botão Início no controle remoto, vá para Configurações> Pais> Família e selecione se deseja "Ocultar conteúdo adulto". Se ativado, todos os canais para adultos serão removidos do Guia de TV e todas as gravações para adultos serão ocultadas. Isso não afeta o conteúdo classificado para 18.

Sky Movies exibe muitos filmes ao longo do dia que não são adequados para o público mais jovem, e a última coisa que você quer é saber que suas férias escolares foram arruinadas por uma criança traumatizada assistindo American Psycho às duas da tarde. Para parar isso, pressione o botão Home no controle remoto, vá para Configurações> Parental> Família e ative o PIN na reprodução antes da bacia hidrográfica. Agora, qualquer coisa com 12 anos ou mais exibida antes das 20h exigirá um PIN para visualizá-la.

Se quiser restringir tudo com base na idade, você pode, embora isso signifique, na prática, que você terá que digitar seu PIN toda vez que assistir alguma coisa. Pressione o botão Início no controle remoto, vá para Configurações> Pais> Avaliações e selecione a "Restrição de idade" que deseja bloquear. Você pode escolher entre nenhum, U, PG, 12+, 15+ e 18+.

Vídeos sem fim deixando você para baixo? Sem problemas. Você pode bloquear todo o YouTube de uma vez em qualquer caixa individual. Pressione o botão Início no controle remoto, vá para Configurações> Controle dos Pais> Aplicativos e Vídeo e ative "Bloquear acesso ao YouTube".

Você pode transformar seu iPad ou equivalente Android em uma caixa Sky Q, com algumas, mas não todas as mesmas funcionalidades das caixas Sky Q Mini. Aqui estão algumas dicas para assistir Sky Q em qualquer lugar.

Inicie o aplicativo Sky Go, vá para as gravações e escolha o que deseja assistir. Você precisará estar na mesma rede Wi-Fi para acessar sua caixa.

Alguns programas, mas nem todos devido a restrições de direitos, podem ser baixados para um iPad ou dispositivo Android para assistir quando você estiver offline usando o aplicativo Sky Go. Você tem que baixá-los antes de sair de casa. Para verificar quais programas ou filmes você pode baixar ou baixar, no aplicativo vá para Gravações e depois Baixar.

Embora não seja possível acessar as gravações da caixa Sky Q em trânsito, você ainda pode assistir TV ao vivo ou programas e filmes sob demanda por meio do aplicativo Sky Go. Abra o aplicativo, vá para o Guia de TV e selecione o canal que deseja assistir. Na primeira vez que você fizer isso, será solicitado que você insira seu SkyID e senha e pronto.

Você precisará definir sua caixa Sky Q para reproduzir conteúdo 2160p, desde que ela seja compatível. Vá em Configurações> Configuração> Audiovisual e defina sua resolução para 2160p. Isso pode já ter sido detectado automaticamente durante a configuração inicial.

A caixa determinará se sua TV 4K tem cores de 10 ou 8 bits e configurará essa opção de acordo. Você será solicitado a confirmar a nova configuração.

Quando os programas estão disponíveis em 4K Ultra HD, você pode pressionar o botão vermelho para mudar para assistir o conteúdo em 4K.

Quando você não está tentando extrair o máximo da caixa para ajudá-lo a assistir a filmes e programas de TV, pode usá-lo para outras coisas, como verificar sua conta do Sky ou alterar seus detalhes de pagamento.

Para verificar se você está usando a versão mais recente do software, pressione Home no controle remoto e vá para Configurações> Informações do sistema. Role para baixo até a versão do software e depois até Configuração. Selecione Download de software e aguarde a conclusão da atualização do software - se houver uma disponível. Assim que a atualização for concluída, coloque a caixa Sky Q em espera para que a atualização tenha efeito.

Pressione Tela inicial no controle remoto e vá para Configurações> Controle dos Pais> Digite seu número PIN, role para baixo e selecione Alterar PIN. Aqui, digite o que deseja que o novo PIN seja duas vezes e ele será alterado.

Se você esqueceu seu PIN ou seus filhos descobriram (mais provavelmente o caso), você pode redefini-lo pressionando o botão Início no controle remoto, rolando para baixo até Minha conta e selecione Redefinir PIN. Em seguida, você será solicitado a criar um novo código de 4 dígitos.

Vá para a tela inicial e role para baixo até a seção Ajuda. Deslizar ou pressionar a seta para ir para a direita leva você a uma página de Ajuda que fornecerá clipes de vídeo tutorial de um minuto sobre áreas como gravar, tocar música ou gerenciar configurações familiares.

Escrito por Stuart Miles e Dan Grabham.