O que é o Sky Q, quanto custa e como posso obtê-lo?

Sky Q é o produto premium da Sky, agora oferecido como opção de fato para os novatos na Sky TV .

Os usuários existentes do Sky + podem atualizar para o Sky Q a taxas reduzidas e a empresa deseja mudar todos os seus clientes para a plataforma. Mas o que é o Sky Q exatamente? O que oferece e por que é diferente de outros serviços de TV paga?

Respondemos a essas perguntas e muito mais abaixo, pois fornecemos tudo o que você queria saber sobre o Sky Q.

O Sky Q não é apenas um serviço, mas uma família completa de dispositivos. Ele incorpora vários elementos aprimorados nas caixas Sky +, enquanto ainda fornece muitos dos recursos que você espera da empresa de TV.

A gama de dispositivos de hardware Sky Q começa com um descodificador Sky Q de 2 TB topo de gama, concebido para se sentar na sala de estar, tal como a caixa Sky + HD de menor especificação. Há também um segundo decodificador principal, o Sky Q 1TB, que possui um disco rígido menor e carece de alguns recursos (como suporte para Ultra HD), mas é uma ótima alternativa para quem tem orçamento limitado.

Existem outros dispositivos e maneiras de se conectar também, com uma caixa Sky Q Mini para estender a experiência Sky Q para outras salas (substituindo o Sky Multiroom), um roteador de internet Sky Q Hub, aplicativos Sky Q para dispositivos móveis e um controle remoto Sky Q Touch com controle de voz (irregular). O controle remoto possui um touchpad, embora também exista uma versão mais simples, que possui apenas setas.

O resultado é abrangente, permitindo que você assista o que deseja, onde e quando deseja.

A configuração atual do Sky Q requer uma antena parabólica conectada ao decodificador de 1 TB ou 2 TB.

A caixa principal Sky Q substitui a caixa tradicional Sky + ou Sky + HD na sua TV. Ele oferece um design fino, por isso é mais compacto do que as caixas Sky + anteriores.

Existem duas caixas disponíveis, o modelo de 2 TB sendo o mais avançado com 12 sintonizadores de TV, permitindo a gravação de até seis canais enquanto assiste a um sétimo (o restante é usado para outros recursos, incluindo um reservado para eventos 4K UHD ao vivo). Também é compatível com 4K Ultra HD com bastante conteúdo do Sky Cinema, Sky Sports e TV disponível para visualização nessa resolução. O suporte ao HDR ( High Dynamic Range ) está planejado, mas foi atrasado .

A caixa de 1 TB que ainda permite armazenar até 500 horas de conteúdo em Full HD e também é compatível com o 4K Ultra HD. Havia uma caixa Sky Q de 1 TB diferente anteriormente, mas não era compatível com Ultra HD.

Novos recursos são adicionados regularmente - como o suporte a som surround Dolby Atmos . Agora, o Netflix e o Disney + estão disponíveis nas caixas Sky Q (e nas caixas Sky Q Mini). Você pode assinar o Netflix ou o Disney + por meio da sua conta Sky (para integração total com a interface Sky Q) ou usar uma conta existente do Netflix para assistir por meio de um aplicativo.

Também foi adicionado um Modo de segurança para crianças, que permite bloquear qualquer caixa Sky Q (incluindo um Mini, como abaixo) na seção Crianças na tela do menu. Isso garante que as crianças possam acessar apenas o conteúdo apropriado a elas enquanto a caixa estiver nesse modo.

Sky disse originalmente que a personalização da página inicial também estava a caminho, o que também funcionará com esportes, para que você possa escolher seu próprio time de futebol, por exemplo. Isso realmente não aconteceu, mas a interface reflete seus hábitos de visualização.

A caixa Sky Q Mini é o seu gateway para visualizar o conteúdo Sky em outras salas. Isso se conecta à sua caixa principal Sky Q, seja por Wi-Fi ou via rede elétrica, permitindo que você use sua fiação elétrica para transportar as informações entre as caixas. A rede Powerline é integrada em dispositivos Sky Q.

Serve para dois propósitos. Primeiro, ele entrará em ação para garantir uma conexão estável entre as caixas ao transmitir vídeo, se houver uma queda na conexão Wi-Fi por qualquer motivo. Isso também funcionará se você estiver com qualquer provedor de serviços de banda larga.

Além disso, é possível transformar suas caixas Sky Q Mini em extensores Wi-Fi - pontos de acesso adicionais espalhados pela casa. Isso também usa a conexão powerline, mas só funcionará se você tiver o Sky Broadband e o roteador Sky Q Hub.

Você obtém acesso total a todos os recursos do Sky Q através da caixa Mini, seja na TV ao vivo, assiste a gravações armazenadas nas caixas principais do Sky Q ou visualiza conteúdo sob demanda. No entanto, eles funcionam apenas em HD 720p, não Full HD ou 4K Ultra HD.

Além disso, mesmo se você tiver uma caixa Sky Q 2 TB capaz de reproduzir conteúdo em 4K, as caixas Sky Q Mini ainda poderão reproduzir vídeo apenas em Full HD.

O controle remoto principal inclui toque, portanto, há menos pressionar o botão e mais deslizar para ajudá-lo a se locomover. Também é um controle remoto Bluetooth, portanto, não há necessidade de linha de visão, perfeita para quem deseja ocultar a caixa Sky Q.

Uma nova versão do controle remoto também permite que você escolha usar cliques em vez de deslizar rapidamente e controles de toque - é selecionável nas configurações do Sky Q. Novas caixas são enviadas com o novo controle remoto.

Independentemente de qual versão você possui, ele possui um microfone embutido, que funciona com a funcionalidade de pesquisa por voz. Ao pressionar um botão na lateral do controle remoto, os clientes podem procurar shows e filmes através de comandos de voz, como "filmes de Tom Hanks com classificações de cinco estrelas" ou "jogo do Liverpool". Ele não funciona perfeitamente e certamente não é um patch, diz o reconhecimento de voz do Google Assistant ou Alexa.

Há um roteador de banda larga 802.11ac dedicado atrás do Sky Q, embora você possa usá-lo com outros provedores de banda larga. Como todas as caixas de TV Sky Q, este roteador para a Sky Broadband integra redes powerline, para que você possa usar a fiação principal para conectá-la aos seus dispositivos Sky Q, bem como usar seus recursos de Wi-Fi.

Você também pode fazer com que qualquer uma das caixas Sky Q atue como um ponto de acesso Wi-Fi para sua Sky Broadband. Se você luta para conseguir um sinal no andar de cima ou na sua caverna, o Sky Q agora deve resolver esse problema.

Um dos maiores talentos do sistema Sky Q é que você pode assistir ao seu conteúdo em salas diferentes e em dispositivos diferentes. Isso se deve aos vários sintonizadores dos decodificadores Sky Q, que permitem gravar e compartilhar conteúdo em casa.

A caixa Sky Q Mini não precisa estar conectada à sua antena parabólica, ela funciona sem fio (ou através da conectividade powerline), por isso é uma solução perfeita para o quarto. Ele é integrado à caixa principal, permitindo exibir conteúdo ao vivo ou gravado, além de assistir a serviços de recuperação e sob demanda.

O mesmo acontece com o aplicativo para tablet / smartphone, permitindo que você visualize em salas diferentes, por exemplo, no seu iPad ou tablet Android. Agora, ele usa o aplicativo Sky Go principal, após uma alteração feita pela Sky que atualizou o aplicativo Sky Go e enlatou o aplicativo Sky Q separado original.

O Sky Q funcionará em até dois tablets ou smartphones e três TVs simultaneamente - você pode atualizar para quatro dispositivos móveis se tiver o Sky Go Extra. Ele grava até seis canais ao mesmo tempo - tudo graças aos 12 sintonizadores de TV na caixa de 2 TB.

Você não pode apenas assistir em salas diferentes por meio desse arranjo superconectado, mas também pode pausar e retomar em outro local, como na maioria dos serviços de streaming.

Você é capaz de fluir de sala em sala e assistir o que quiser. Você não precisa passar cabos pela casa e usar um blaster de infravermelho apenas porque deseja assistir a Sky lá em cima, pois a Sky Q foi projetada para fazer exatamente isso.

Nem todos os programas gravados estão disponíveis para download e visualização offline, graças a questões de direitos, mas a grande maioria dos programas está disponível.

O Sky Q é muito mais direcionado por imagens do que as plataformas Sky anteriores. A interface principal apresenta tudo de forma clara, como On Demand, Gravações, TV Guide e muito mais à esquerda, com imagens de conteúdo à direita.

O Home intuitivamente fornece conteúdo adequado para você. Ele mostra programas que você não teve a chance de terminar de assistir, suas últimas gravações e outras recomendações baseadas em seus hábitos de visualização. Isso também inclui programas Netflix ou Disney + se você assinar o pacote Ultimate On Demand da Sky .

Agora, o esporte pode ser visto através de partidas ao vivo ou cavando seu esporte favorito e pesquisando o que está disponível dessa maneira. As transmissões Ultra HD também podem ser iniciadas ou gravadas a partir daí.

Um toque no botão remoto abre uma barra lateral com aplicativos que estão rapidamente disponíveis, com a integração de coisas como fotos e vídeos do Facebook ou uma barra lateral para acessar as notícias da Sky Sports, por exemplo. Você também pode acessar aplicativos como Vevo, Spotify e YouTube. Você também pode transmitir o YouTube para a caixa a partir de um dispositivo, enquanto ele também funciona com o AirPlay, mas apenas para áudio - não é possível o vídeo do AirPlay.

O serviço 4K da Sky agora oferece uma saudável mistura de eventos esportivos ao vivo, entregues através do sintonizador de TV extra dedicado e programas de TV sob demanda. Há muitos filmes em 4K para assistir, se você tiver uma assinatura do Sky Cinema como parte do seu pacote, todos disponíveis para exibição sob demanda.

Também estão disponíveis conjuntos de caixas de séries. Eles são baixados na sua caixa, mas você pode começar a assistir logo após o download, dependendo da velocidade da sua conexão de banda larga.

A Sky Store também possui conteúdo Ultra HD, com muitos blockbusters recentes disponíveis para aluguel.

O Sky Q está disponível na própria loja online da Sky, a partir de £ 25 por mês em um contrato de 18 meses . Para saber mais, leia nossa análise do Sky Q: O futuro da televisão com várias salas?