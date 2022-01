As TVs de 2022 da Sharp com destino à Europa suportarão DTS:X

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A DTS anunciou que o DTS:X está chegando à próxima linha de TVs da Sharp na Europa, graças a uma nova parceria com a fabricante de televisores.

De acordo com a DTS, o DTS:X oferece uma "experiência de áudio verdadeiramente imersiva" a partir do conteúdo reproduzido nos alto-falantes de uma TV. Ele foi projetado para arquiteturas de SoC de TV de núcleo único e dual e é compatível com todos os conteúdos codificados DTS existentes, incluindo DTS:X e DTS-HD Master Audio de discos Blu-ray e DTS Digital Surround. Ele também possui um decodificador de alta eficiência para streaming de conteúdo e é compatível com o DTS Virtual:X.

Agora que a DTS fez parceria com a Sharp, você pode esperar que a solução de som imersivo DTS:X esteja disponível no novo modelo 70DN5EA de 4K Ultra HD Android TV , que será lançado na Europa em fevereiro de 2022. Além disso, DTS:X chegará ao mercado Série EQ Android TV, lançada em março de 2022.

A série de TV EQ Series da Sharp começa em £ 650, possui um design sem moldura e suporta HDR10, HLG e Dolby Vision com reprodução de cores de 12 bits.

A DTS observou que o DTS:X é um "obrigatório" para pessoas que desejam aproveitar ao máximo o IMAX Enhanced , que estreou recentemente no Disney + . Ele permite que você assista a 13 filmes da Marvel na proporção expandida do IMAX (1,90:1). A ideia é que, com o IMAX Enhanced, você possa assistir a um filme como o diretor e o diretor de fotografia pretendiam apresentá-lo ao público nos cinemas IMAX - tudo no conforto do seu sofá.

Escrito por Maggie Tillman.