Os televisores 2023 da Samsung virão nos sabores OLED, Micro LED e Neo QLED

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou as TVs que serão exibidas no CES 2023, que começarão a ser exibidas ainda hoje.

A nova linha incluirá modelos que utilizam praticamente todas as tecnologias de TV que você possa imaginar, incluindo o próprio Neo QLED da Samsung, mas também OLED e Micro LED. Eles estarão disponíveis durante todo o ano de 2023.

Neo QLED

A coleção Neo QLED apresenta conjuntos com resoluções 4K e 8K e será alimentada pelo Processador Neural Quantum do fabricante. Isto combina processamento de 14 bits e aumento de escala de IA com a luz de fundo Mini LED para fornecer uma imagem em estilo "tridimensional".

Os conjuntos também usam tecnologia de aprendizado profundo de IA para aplicar efeitos HDR em imagens SDR em uma base de cenário a cenário. A aplicação de HDR em imagens SDR não tem sido particularmente eficaz no passado, mas a Samsung afirma que, desta vez, a rachou.

Matter e SmartThings Zigbee são suportados em todas as TVs premium da Samsung deste ano, com um módulo dedicado de um chip incorporado nelas. Isso significa que você pode controlar seus dispositivos domésticos inteligentes diretamente dos novos conjuntos sem precisar de um dongle ou hub separado.

Micro LED

A linha de TV Mico LED da Samsung incluirá novos modelos de 50 a 140 polegadas de tamanho. Continuará a ser modular, como The Wall e os modelos do ano passado. Também será provavelmente ainda extremamente cara, considerando que a tecnologia ainda está em seu estado de calouros.

No entanto, ainda é impressionante, com zero luneta e brilho extremo.

OLED

Talvez um alvo mais realista para os consumidores que querem fotos incríveis, mas sem roubar um banco, seja a linha OLED 2023 da Samsung.

Ele utilizará novamente a tecnologia Quantum Dot, portanto, será efetivamente o QD OLED, e também adotará o Processador Neural Quantum encontrado nas TVs QLED mencionadas acima.

Haverá mais tamanhos de tela este ano, com 55, 65 e uma nova variante de 77 polegadas. Cada uma delas apresentará o Samsung Gaming Hub para acessar os jogos em nuvem Xbox Game Pass sem precisar de um console, uma taxa de atualização de 144Hz e a certificação AMD FreeSync Premium Pro, tornando-as uma escolha premium para os jogadores.

Os preços e a disponibilidade para as novas linhas de TV Samsung ainda não foram revelados.

Escrito por Rik Henderson.