As TVs 2021 da Samsung estão recebendo o Xbox Cloud Gaming e muito mais

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou que está trazendo o Xbox Cloud Gaming, GeForce Now e outros serviços de jogos em nuvem para suas TVs 2021 a partir da próxima semana.

A Samsung confirmou que está trazendo serviços de streaming de jogos para televisões mais antigas a partir da próxima semana e durante o resto do ano. O Samsung Gaming TV Hub foi anunciado pela primeira vez como parte da linha de TV e monitor de 2022, com aqueles que só compraram um novo modelo no ano passado agora pronto para entrar na ação.

Com a atualização instalada, os proprietários das TVs Samsung 2021 poderão conectar um controlador de jogos compatível e, em seguida, entrar no Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Amazon Luna, e muito mais. Não haverá nenhum Google Stadia por razões óbvias - o serviço de transmissão de jogos do Google seguirá o caminho do dodô em janeiro de 2023.

Quanto ao que realmente é um controlador de jogos compatível, aqueles com um controlador sem fio Xbox ou PlayStation DualSense serão definitivamente bons para ir. Considerando os serviços que estarão disponíveis, qualquer um deles deverá funcionar muito bem também.

Aqueles que assinarem o Nvidia GeForce Now RTC 3080 também poderão transmitir até 4K conteúdo em televisores Samsung compatíveis, oferecendo uma experiência de jogo ainda mais atraente.

A lista de modelos que recebem a nova transmissão de jogos inclui os "98QN90A, 32Q60A e todos os tamanhos das séries Q70A e AU8000", a Samsung disse ao Pocket-Lint via comunicado à imprensa. se você não vir a atualização em breve, pendure fogo. Ele chegará em breve.

Escrito por Oliver Haslam.