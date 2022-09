Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A maior feira de eletrônicos de consumo da Europa está quase terminando e voltamos ao escritório tendo visto vários produtos novos importantes e alguns conceitos técnicos interessantes. No entanto, a IFA 2022 foi bem diferente de muitas de suas predecessoras - não se concentrou em uma nova tecnologia de TV, padrão de vídeo, ou mesmo em uma tendência de dispositivos. Fomos tratados a um tema, como sempre, mas que era quase "antitécnico" desta vez.

A maior mensagem que tiramos do programa é que as empresas continuam a fazer o melhor para criar novos produtos, mas com o frágil futuro do planeta na vanguarda das decisões de design.

"Sustentabilidade" não foi apenas uma palavra-chave, foi o coração de uma enxurrada de anúncios. Mesmo quando as empresas não tinham muito de novo para desvendar, elas estavam felizes em promover o quão sustentáveis eram suas linhas de produtos existentes.

Tomemos como exemplo a Samsung, que passou a melhor parte de sua conferência de imprensa IFA, de uma hora de duração, informando-nos sobre como suas máquinas de lavar sob medida usam IA para produzir bolhas menores para reduzir a temperatura necessária para tirar manchas de molho de uma toalha de chá. Ou, por que tornar todos os seus dispositivos inteligentes e Wi-Fi conectados até 2023 irá, ao contrário, reduzir o uso de energia.

Além do cinismo, a empresa também destacou um par de coisas que a indústria tecnológica está fazendo para resolver o problema e realmente garantir esse adesivo de "sustentabilidade".

Tomemos como exemplo o SolarCell Remote, que automaticamente recarrega a energia através de luz mínima e, notavelmente, sinais de rádio Wi-Fi, eliminando assim a necessidade de substituição de baterias. E, como a Samsung está abrindo a licença para terceiros, outras empresas poderiam seguir o exemplo com clicadores igualmente eco-concientes.

Ao reduzir este tipo de desperdício com um dispositivo diário que nem precisa ser recarregado através de uma fonte de energia convencional, a Samsung e seus parceiros estão resolvendo dois problemas em um - conseguimos algo melhor para o meio ambiente, e mais prático para o usuário. Não teremos que procurar por um par de AAAs apenas para nos entregarmos ao Antiques Roadshow.

A empresa também usou sua tônica para se comprometer a construir aparelhos e produtos mais duradouros - algo que os colegas também sugeriram.

Esse talvez seja o verdadeiro significado de sustentabilidade no mundo da tecnologia. Passamos um bom par de décadas comendo nossos aparelhos descartáveis, e embora isso tenha tornado certas empresas mais ricas (ou ainda mais ricas), não fez muito para os aterros sanitários ou para as emissões de carbono que brotam das fábricas.

Portanto, a Samsung e outros parecem concordar que, embora tenham se beneficiado muito, talvez seja hora de parar de construir equipamentos AV que você precisa substituir a cada três anos ou mais. Ou telefones. Ou frigoríficos.

Para isso, gostamos particularmente do conceito por trás da barra de som do Beosound Theatre de Bang & Olufsen. Ela não só é construída para durar pelo menos 10 anos, mas também tem um design modular, onde diferentes elementos físicos podem ser atualizados e trocados.

O processador já está super-especificado para que haja espaço de manobra para atualizações de software mais tarde em sua vida útil, e certas unidades na parte traseira podem ser substituídas. O painel de entrada da fonte é um excelente exemplo disso. Ele tem portas HDMI habilitadas para eARC atualmente disponíveis, mas caso uma nova entrada seja padronizada antes de 2032, um novo módulo de hardware pode ser simplesmente encaixado.

Naturalmente, os alto-falantes são mais naturalmente adequados à longevidade - em comparação com as TVs, pelo menos - mas esta atenção extra ao lado digital do processo nos permite estar mais atentos aos produtos que substituímos.

O refrigerador LG MoodUp foi outro produto que vimos que se encaixou em um buraco de pombos semelhante. Sim, ele tem as últimas classificações e certificados de baixa energia, mas foi o projeto que mais nos disse "sustentável". Os painéis LED com mudança de cor em suas portas tornam a geladeira mais adaptável às tendências de melhoria doméstica. Portanto, se você quiser uma cozinha totalmente nova, você pode alterar a fáscia do MoodUp para combinar em vez de trocar todo o aparelho.

Isso pode significar apenas que você mantenha sua próxima geladeira por mais tempo.

Houve muitos outros exemplos também, de muitos dos principais fabricantes de tecnologia, e embora isso inevitavelmente leve ao aumento dos preços de varejo para cobrir o custo de menos aparelhos vendidos, pensamos que isso é parte da sustentabilidade que todos nós podemos ficar para trás.

É apenas uma pena que todos nós tenhamos que voar para a Alemanha, pisar em grandes corredores, com ar condicionado, e ver enormes e potentes displays para que o centavo caia.

Escrito por Rik Henderson.