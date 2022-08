Samsung oferece LOTR: O conteúdo dos Anéis de Poder em 8K

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung se uniu ao serviço Prime Video da Amazon para oferecer algum Lord of the Rings: O conteúdo dos Anéis do Poder em 8K.

Ele exibirá uma espiada exclusiva de 25 minutos de filmagens dos dois primeiros episódios em seu centro de experiência Samsung 837, em Nova York, hoje (25 de agosto). E, planeja oferecer "conteúdo de série" 8K para exibição nas TVs Neo QLED 8K e "The Wall" 8K Micro LED Displays.

Um trailer exclusivo 8K também será disponibilizado em breve.

A loja de Nova Iorque exibirá o conteúdo personalizado em sua parede de vídeo LED de três andares, enquanto materiais adicionais "criativos" da The Rings of Power também estrearão nas telas digitais LED da Samsung com vista para Times Square, Piccadilly Circus em Londres, e Piazza del Duomo em Milão.

"Colaborações como esta marcam um marco importante ao trazer 8K - a tecnologia de exibição mais premium - para a vanguarda dos telespectadores", disse o vice-presidente executivo da Samsung de seu negócio de exibições audiovisuais, Simon Sung.

"Pela primeira vez, os fãs podem experimentar a impressionante imagem de O Senhor dos Anéis": The Rings of Power on Samsung Neo QLED 8K TVs".

O Senhor dos Anéis": Os Anéis do Poder estrearão no Prime Video no dia 2 de setembro de 2022.

Escrito por Rik Henderson.