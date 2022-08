O The Frame da Samsung recebe uma lição de história com a Life tie-in

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A popular TV de alta qualidade da Samsung, The Frame, se mistura nas salas de estar parecendo uma moldura, e agora, está prestes a receber uma injeção de algumas imagens icônicas.

Em uma colaboração com a revista Life, a Samsung está trazendo 20 fotografias selecionadas da Coleção Life Picture para suas TVs da série Frame.

A coleção é um arquivo visual do século 20, com mais de 10 milhões de fotografias de momentos e números historicamente significativos.

A Samsung Art Store tem curadoria de 20 fotos da coleção e estará disponibilizando-as aos proprietários da The Frame a partir de 28 de julho.

A seleção inclui imagens de uma ampla gama de temas, incluindo tudo, desde surfistas da Costa Oeste da Califórnia até Pablo Picasso.

"O catálogo de arte do The Frame cresceu imensamente desde o seu lançamento em 2017, e desde então também se diversificou muito", disse Simon Sung, vice-presidente executivo do Visual Display Business da Samsung Electronics.

"A história é registrada nestas fotografias, e agora os consumidores podem exibi-las com o clique de um botão, sem nunca colocar os pés em uma galeria ou museu".

As TVs emolduradas adotaram um acabamento mate em 2022, aumentando ainda mais o efeito ao reduzir os reflexos de luz.

Se você gosta da idéia de exibir alguma história em sua sala de estar, uma assinatura de 2 meses da Samsung Art Store é oferecida gratuitamente com os modelos The Frame de 2022.

Escrito por Luke Baker.