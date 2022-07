Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou e lançou seu novo Centro de Jogos muito rapidamente no final de junho de 2022, evitando o tipo de longa espera que às vezes experimentamos por novas características interessantes.

Isso significa que qualquer pessoa com uma TV Samsung 2022 pode agora tirar proveito de alguns recursos de jogo sueco - temos todos os detalhes chave para você abaixo, juntamente com nossas impressões de como usá-la.

A Samsung se tornou grande com o Gaming Hub - ao invés de simplesmente um novo aplicativo para sua TV, é uma seção totalmente nova, acessada do menu do sistema onde você seleciona suas entradas. Isto significa que ele realmente hospeda vários aplicativos e pode funcionar como uma página inicial para todas as suas necessidades de jogos.

A Samsung diz que 65% de seus clientes têm um console de jogos ligado a sua TV Samsung, portanto faz sentido adicionar um lugar para hospedar todas essas conexões.

A grande adição, no entanto, é uma gama de aplicativos de streaming do tipo Xbox e Google Stadia, para que você possa jogar uma gama de jogos sem precisar de nenhum console em primeiro lugar. Você pode acessar cada um deles através do Samsung Gaming Hub antes de entrar e jogar fora, tudo através da nuvem.

Uma vez que você navegue até o Centro de Jogos em sua TV ou monitor, você se verá apresentado com uma lista de sugestões de jogos com base no que jogou recentemente e no que você pode gostar de experimentar. Você pode conectar um controlador via Bluetooth e colocar o controle remoto de sua TV para baixo neste ponto.

Estes serviços vão abranger todos os serviços aos quais você tem acesso e sugerir jogos específicos dentro dessas bibliotecas. Abaixo deles, você terá a possibilidade de acessar cada aplicativo de cada serviço de streaming e, mais abaixo, há listas de curadoria de acordo com o gênero ou outros critérios.

Isso significa que você basicamente tem um catálogo dos jogos à sua disposição, mais os serviços em que eles funcionam. A abertura de qualquer jogo ou aplicativo lhe permitirá entrar no serviço relevante para provar que você tem sua filiação (pelo menos a primeira vez), após a qual você pode carregar no jogo.

Existem quatro grandes serviços no Samsung Gaming Hub no momento - Xbox, Stadia, Nvidia GeForce Now e Utomik.

Cada um permite transmitir um catálogo de jogos diferente para sua TV com configurações e referências ligeiramente diferentes, além de bibliotecas divergentes, e você pode experimentá-los se não os tiver experimentado antes.

Por enquanto, a Samsung só colocou o Gaming Hub em suas TVs inteligentes de 2022, significando a linha QN900B, QN800B, QN95B, QN90B e Q60B.

A Samsung nos indicou, durante nosso hands-on, que está procurando trazer as opções de streaming para modelos mais antigos, mas isso não é algo que ela esteja garantindo nesta fase, então a maneira mais simples de garantir o acesso é pegando um dos modelos acima.

Manteremos a lista acima atualizada à medida que ela se expandir, mas a própria página da Samsung detalhando o Centro de Jogos também terá todos os detalhes avançando.

A boa notícia de nosso tempo prático com o Samsung Gaming Hub é que ele parece basicamente fazer exatamente o que diz na lata - você pode acessar serviços de streaming e, desde que sua internet esteja à altura da tarefa, eles funcionam tão bem quanto deveriam.

Jogamos um monte de Halo Infinite através do Xbox Cloud Gaming e ficamos impressionados com o quão baixa era a latência de entrada do controlador, tornando efetivamente o mesmo para jogar como em um console. A única grande desvantagem é que você está limitado a 1080p por enquanto, algo que você pode detectar se estiver acostumado a um Xbox Series X.

Mas esse limite de resolução subirá no tempo, de acordo com o Xbox, então as coisas só devem melhorar a partir daqui.

Conectar seu controlador é agradável e fácil via Bluetooth, e você também pode usar controladores não-Xbox como o DualSense da Sony, de acordo com seu gosto. A partir daí você apenas escolhe seu jogo, espera enquanto ele carrega, e depois começa a jogar.

Você pode fazê-lo usando uma conexão com fio ou em Wi-Fi, embora o fio sempre dê resultados mais estáveis para reduzir o risco de artefatos e ocasionais picos de atraso, mas de qualquer forma, se você tiver entre 10 e 20Mbps de velocidade, você deve achar que pode jogar.

Se você tiver um fone de ouvido Bluetooth, você também pode conectá-lo para áudio, o que é ótimo, embora por enquanto seu microfone fique sem uso. Enquanto você pode acessar recursos sociais como em qualquer outro dispositivo, a Samsung e o Xbox ainda estão trabalhando para deixá-lo conversar com seus colegas. Você ouvirá suas vozes, mas suas próprias vozes serão silenciadas, a menos que você use outro kit como o aplicativo Xbox em seu smartphone.

Para começar, estamos muito impressionados com o bom funcionamento do Gaming Hub, e se você tiver uma TV compatível, então você deve verificar - você pode se encontrar no limite do progresso dos jogos sem ter que comprar um único kit extra.

Escrito por Max Freeman-Mills.