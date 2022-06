Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung revelou um novo Centro de Jogos que está chegando a 2022 as TVs Neo QLED 8K e 4K, outras QLEDs e suas séries Smart Monitor. Ele estará disponível a partir de 30 de junho de 2022 e incluirá acesso ao Xbox Game Pass Cloud Gaming.

O hub de TV inteligente será o lugar para encontrar todos os serviços de jogos, incluindo Nvidia GeForce Now e Stadia também. Entretanto, esta é a primeira vez que os usuários poderão acessar um aplicativo Xbox dedicado e o serviço de jogos em nuvem diretamente em uma televisão.

Enquanto você tiver uma assinatura Game Pass, você só precisará de um controlador para poder jogar os mais de 100 jogos disponíveis através do serviço de jogos em nuvem do Xbox. Eles serão transmitidos para o conjunto com os códigos de controle indo na outra direção para um dos muitos centros de servidores da Microsoft ao redor do mundo.

O mesmo é válido para GeForce Now e Stadia, embora ambos já estejam disponíveis em outros sistemas de TV.

Para acessar o Xbox Cloud Gaming, os jogadores precisarão de uma TV Samsung compatível, é claro, um controlador, como mencionado, e uma adesão ao Xbox Game Pass Ultimate.

Por uma taxa mensal única, o Xbox Game Pass Ultimate não só oferece mais de 100 jogos para jogar na nuvem, mas muitas centenas de jogos Xbox e PC para desfrutar sem custo extra.

"Estamos em uma busca para levar a alegria e a comunidade dos jogos a todos no planeta, e trazer o aplicativo Xbox para TVs inteligentes é mais um passo para tornar nossa visão uma realidade", disse o chefe do Xbox, Phil Spencer.

"É por isso que estamos entusiasmados em fazer parceria com a Samsung, líder mundial em TVs, para levar o Xbox a mais jogadores". Trabalhar com a Samsung nos ajudou a fornecer mais acesso aos jogos e nos permitiu receber novos jogadores em nossa próspera comunidade".

Escrito por Rik Henderson.