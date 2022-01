Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na CES 2022, não havia dúvidas de que a tela Micro LED TV da Samsung foi de cair o queixo em sua escala, fidelidade visual e em apresentar o melhor dos melhores quando se trata de alta faixa dinâmica (HDR). Este é o futuro da TV.

Então, descobrimos qual seria o preço esperado: mais de $ 100.000, potencialmente até $ 150.000 (não há preço oficial ainda, portanto, é melhor supor no momento em que este artigo foi escrito, com base no feedback de especialistas do setor).

Então, como uma TV pode justificar custar tanto quanto um carro esporte? Bem, porque da Samsung Micro LED praticamente é o carro esportivo do mundo da TV.

Em primeiro lugar: basta olhar para as nossas fotos, tiradas no evento First Look da Samsung durante a CES 2022. A empresa coreana reservou um salão de baile no Caesars Palace para mostrar toda a sua gama de televisores, desde os painéis Micro LED, aos mais consumidores ( ainda de alta qualidade) Neo QLED 4K e 8K painéis , até sua gama de estilo de vida - incluindo o surpreendente livre de reflexo The Frame 2022 .

As TVs são notoriamente difíceis de fotografar, especialmente em ambientes escuros com várias fontes de luz, mas esses painéis de Micro LED oferecem pretos profundos e épicos e brancos intensos que é quase como fotografar uma cena. Vê como os pretos continuam na escuridão que cerca o painel? Essas imagens são ricas - na verdade, são muito mais ricas pessoalmente, é quase impossível descrever sem realmente estar na frente de uma.

Esse é o grande apelo do Micro LED: seus LEDs microscópicos, que se auto-iluminam por pixel da tela (assim como um painel OLED faz, apenas o Micro LED usa material inorgânico), permitem um controle ultra preciso da iluminação contra o qual nada mais no mercado pode competir . Isso também traz o benefício de níveis de preto ultrabaixo, novamente como OLED, mas com brilho de pico muito mais alto.

Mas voltando à pergunta: isso é bom o suficiente para fazer você querer se separar de seis dígitos? Bem, vamos enfrentá-lo, a maioria da população mundial nunca terá essas quantias disponíveis. Realmente, o preço é indicativo da alta taxa de falhas no processo de produção - o que significa começar de novo, com novo módulo e tudo - e o enorme tamanho do painel, com a vitrine CES 2022 exibindo o trio de 89-, 101- e 110- modelos de polegadas. Mesmo o menor é enorme, oferecendo uma experiência totalmente imersiva, já que não há moldura (bem, é uma proporção de 99,9 por cento de tela para corpo).

A maior conclusão, na verdade, é que com a prática a Samsung será capaz de aperfeiçoar sua forma de arte: o preço do Micro LED deve diminuir à medida que a experiência de produção e os processos da empresa aumentam, e os tamanhos dos painéis reduzem para ficar mais em linha com o que a maioria dos consumidores estão atrás (ou seja, painéis de 55 polegadas e semelhantes).

Em última análise, ver pessoalmente uma TV Micro LED da Samsung tem a ver com o luxo dessa experiência, não com o cenário imaginário de realmente possuir uma agora. Mas que deleite visual é - e ótimo ver a Samsung se comprometendo com esse formato cerca de três anos após anunciar o The Wall na CES 2019 .