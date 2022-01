Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito a ser dito sobre o recomeço de eventos presenciais: se não fosse pelo CES 2022 em andamento, não teríamos conseguido ver a televisão Frame 2022 da Samsung com nossos próprios olhos.

E estamos muito, muito contentes por termos feito isso: mas este é um painel absolutamente surpreendente. Pode muito bem ser nossa escolha do show?

Por quê? Porque a versão 2022 do The Frame apresenta um painel anti-reflexo que é descrito como "anti-reflexo". Isso foi certificado pelo UL Labs .

Também não é um exagero: direcionamos a lanterna do nosso telefone para o painel e ela não refletiu de volta para nós como um espelho. Lâmpadas próximas na sala de exibição CES 2022 da Samsung - onde também fomos levados a dar uma olhada no protótipo QD-OLED (o único no mundo fora do HQ da Samsung) - não afetaram o Frame também, embora os painéis Neo QLED próximos realmente refletiram.

Então, por que isto é importante? A opinião da Samsung é que você pode exibir mais do que apenas televisão em tal painel. Você pode colocar obras de arte de galerias, por exemplo, e elas exibirão uma aparência genuína de tela. É tão autêntico que você vai querer estender a mão e tocar na tela - é por isso que há também um revestimento resistente a impressões digitais no painel, para manter as coisas com uma aparência ainda mais imaculada.

Achamos que há muito mais do que isso, pois um painel anti-reflexo em uma sala de estar com grandes janelas e que reflete várias fontes de luz obviamente se beneficiará. Sem mencionar que o painel aqui, com resolução de 4K e suporte a 120 Hz, é surpreendente com todos os padrões mais recentes em pleno vigor.

Para ser certificado como anti-reflexo, o The Frame 2022 teve que passar nos testes de limite definidos pela UL, que avalia reflexo, desconforto e deficiência, definindo uma classificação de brilho unificado (UGR) para cada um. A Moldura, claramente, passou com louvor. É um painel como nenhum outro que já vimos.

No entanto, neste estágio a Samsung não divulgou os números do modelo final, mas você poderá comprar esta televisão impressionante em tamanhos de 32 a 85 polegadas. Se você tiver a oportunidade de ver um, recomendamos veementemente que o faça - é um feito muito impressionante de se ter conseguido.