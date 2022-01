Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung teve um CES 2022 relativamente discreto, mas ainda anuncia alguns petiscos interessantes, e o Freestyle certamente conta como um deles - um mini-projetor que a Samsung diz ser ideal para quem quer um dispositivo que ofereça muitas novidades diferentes funções.

Em primeiro lugar, é um projetor, mas também possui recursos de alto-falante inteligente e opções de iluminação. Ele pesa 830 gramas, então deve ser bom e portátil, embora exija um cabo de alimentação para funcionar (embora você possa optar por conectá-lo a uma bateria) e com uma base de rotação de 180 graus, você deve ser capaz de puxá-la para baixo e mire na maioria das superfícies para uma exibição.

Ele pode criar uma tela de até 100 polegadas de tamanho e tão pequena quanto 30 polegadas, se preferir. Essa imagem é full HD, ou seja, 1080p em vez de 4K, embora por US $ 899 na pré-encomenda provavelmente esperássemos por uma resolução mais alta.

Ainda assim, o objetivo aqui é claramente a flexibilidade, a ponto de a Samsung oferecer até mesmo um adaptador de soquete para permitir que você conecte todo o shebag a uma tomada de luz para energia - então você poderia teoricamente instalá-lo em um teto dessa forma, desde que sua tomada pode suportar seu peso com segurança.

O Freestyle funcionará com o Bixby da Samsung ou, mais preferencialmente, com o Amazon Alexa, para permitir que você use os controles de casa e assistente inteligentes, enquanto há também uma capa que pode ser presa na frente do projetor para protegê-lo e permitir que você use o The Freestyle para iluminação.

O projetor está disponível para pré-encomenda agora, junto com vários acessórios, incluindo uma caixa e uma base de bateria que permite que você realmente use o Freestyle onde quiser, sem a necessidade de um cabo de alimentação.

squirrel_widget_6438004