Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Um pouco antes da CES 2022 dar o pontapé inicial - tanto pessoalmente quanto virtualmente - a Samsung revelou sua atualização de TV 2022 para os modelos Micro LED , Neo QLED e Lifestyle.

No topo da pilha está o Micro LED refresh, que agora apresenta um modelo de 89 polegadas, além das versões de 101 e 110 polegadas. Micro LED é um empreendimento empolgante porque tem LEDs extra pequenos (25 milhões deles, nada menos) que se auto-iluminam, de forma semelhante ao OLED, exceto com brilho de pico mais alto.

Isso deve proporcionar uma qualidade de imagem ideal, com a faixa de 2022 capaz de um milhão de passos de brilho e níveis de cor para a melhor experiência de alta faixa dinâmica (HDR) - especialmente porque a moldura foi agora quase totalmente cortada, com uma tela de 99,9 por cento relação entre corpo e corpo para este projeto.

Se, isto é, você puder pagar um - esses enormes mostradores de Micro LED vão custar muito dinheiro (leia muitos milhares), temos certeza, embora o preço ainda não tenha sido confirmado. Já era hora da Samsung colocar a tecnologia em produtos de consumo para realmente comprar.

O próximo na linha é o 2022 Neo QLED refresh, apresentando um processador Neo Quantum para oferecer mapeamento de contraste mais avançado usando a luz de fundo. Os novos tellies serão capazes de lidar com iluminação em 16.384 degraus - o que é quatro vezes maior que os 4.096 da geração anterior - o que deve permitir uma visualização HDR mais eficaz.

Os modelos Neo QLED também adicionam o modo EyeComfort, projetado para ajustar automaticamente o brilho e o tom da tela usando um sensor de luz integrado em combinação com os ciclos de nascer / pôr do sol. É um pouco como a tela True Tone da Apple , adaptando cores para uma visão mais equilibrada e confortável dependendo da luz ambiente circundante.

O outro recurso de grande impacto é o foco na melhoria do som. O sistema de som de rastreamento de objetos (OTS) da Samsung foi aprimorado, introduzindo o OTS Pro, que incorpora alto-falantes de disparo para cima para um palco sonoro imersivo aprimorado com som suspenso.

O último do trio são as telas Lifestyle da Samsung - Frame, Sero e Serif - que apresentarão uma nova tela fosca com propriedades anti-reflexo, anti-reflexo e anti-impressão digital.

Nenhuma palavra sobre preço ou disponibilidade ainda, mas como a Samsung estará hospedando uma conferência CES 2022 - que se acredita ser para suas telas de próxima geração - esperamos informações completas na quarta-feira, 5 de janeiro, após a conferência noturna na terça-feira, 4 de janeiro.