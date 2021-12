Os monitores 2022 e TVs de última geração da Samsung terão HDR10 +

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou que suas TVs e monitores de ponta, lançados em 2022, incluirão um novo recurso na forma de jogos HDR10 +, uma atualização recentemente anunciada para o HDR10 padrão.

HDR10 + Gaming é basicamente uma pequena melhoria na versão normal mais antiga, e o principal benefício vem na forma de calibração automática que permite ao usuário sentar e relaxar.

O software definirá as melhores configurações para o conteúdo e se ajustará de acordo, garantindo que você obtenha cores vivas e precisão com um mínimo de alterações.

A Samsung diz que o recurso chegará aos seus novos monitores de jogos em 2022, junto com TVs na linha Q70 e superiores, portanto, será reservado para a extremidade mais cara do espectro por enquanto.

Isso significa que se você estiver embalando um console de última geração ou um PC poderoso, poderá aproveitar todos os pequenos extras, como taxas de atualização de 120 Hz, VRR e HDR10 +, tudo em um pacote em uma TV Samsung de última geração.

Devemos descobrir mais no CES em breve, embora o show esteja parecendo um pouco caótico este ano. As marcas estão saindo do evento pessoal da feira todos os dias devido aos riscos crescentes representados pela nova onda de infecções por Covid-19.