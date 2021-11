Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mundo da alta faixa dinâmica, mais conhecido como HDR, está cada vez mais vasto. A versão da Samsung, HDR10 +, que apresenta em muitos de seus tellies topo de linha (entre algumas outras marcas) e adiciona uma camada adicional de metadados dinâmicos, deve obter uma "extensão de jogo" HDR10 + em 2022.

Essa é uma atualização importante para a marca coreana, que está procurando adotar o Dolby Vision Gaming, já que as TVs Samsung não suportam o formato HDR da Dolby. Para jogadores em particular, esta extensão de jogos irá suportar taxa de atualização variável (VRR) e mapeamento de tom de baixa latência - tudo ajudando a criar uma experiência aprimorada ao conectar o novo Xbox Series X ou PlayStation 5 .

A taxa de atualização variável permitirá não só que a TV sincronize com a taxa de quadros dinâmica de um jogo - até 120 Hz - mas a inclusão de mapeamento de tom de baixa latência significa que o tempo de resposta pode se adaptar rapidamente a mudanças rápidas, garantindo visuais HDR que seguem junto com a ação ao vivo.

Também há calibração automática de HDR, que assume o controle entre o dispositivo e a TV. Se você já moveu um console entre entradas HDMI, por exemplo, você saberá que há uma configuração HDR manual a cada vez - onde você tem que escurecer os símbolos até que eles quase não sejam visíveis - que este recurso elimina. Isso não apenas simplifica o processo, mas também garante que o conteúdo tenha a aparência que o criador pretendia.

Se tudo isso soa familiar, é porque o HGiG - que é o HDR Gaming Interest Group - oferece praticamente os mesmos recursos, oferecidos pela Microsoft e pela Sony, entre outros. Mas a Samsung não faz parte desse consórcio, e é por isso que a marca coreana precisa seguir sua própria iniciativa na criação de recursos adequados para seu próprio formato.

No entanto, com suporte limitado para HDR10 + no momento - o Dolby Vision é mais amplamente usado - se esta extensão para jogos terá amplo suporte ainda é uma questão em aberto.