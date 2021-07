Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou uma nova iteração do The Wall, a tela modular medindo mais de 1.000 polegadas.

O mais recente monitor da série IWA ainda se destina a empresas e propriedades comerciais - uma má notícia para quem espera usá-lo como uma televisão na parede de sua mansão - com melhorias nas cores do monitor e redução em sua espessura.

Como você poderia esperar, a Samsung não listou um preço para a tela MicroLED, embora saibamos que seus LEDs são até 40 por cento menores que o modelo do ano passado, bem como a inclusão de um novo processador AI que funciona para remover ruído e melhorar a qualidade e o contraste.

Isso deve levar a uma qualidade de imagem muito melhor na tela, com a modularidade permitindo que ela mude entre várias resoluções, como 8K a 16K.

Isso também permite que os proprietários o organizem de várias maneiras diferentes - convexo, côncavo, inclinado, pendurado no teto, montado nas paredes ou em forma de L - com a tela agora apresentando uma taxa de atualização de 120 Hz e 1.600 nits de brilho.

Essencialmente, é o tipo de tela de primeira linha que você provavelmente verá em aeroportos, publicidade externa, complexos de varejo, com a Samsung tentando elevar esses enormes monitores comerciais para o próximo nível com a introdução da tecnologia MicroLED.

Isso segue a decisão da empresa de incluir telas aprimoradas em suas TVs voltadas para o consumidor em 2021.

Na CES no início deste ano, ela anunciou um modelo MicroLED de 110 polegadas ainda ridículo, que foi seguido por edições de 76 e 99 polegadas - provavelmente apenas razoável o suficiente para chegar a algumas casas. E se não, há sempre o resto das TVs de estilo de vida da Samsung para explorar, que agora inclui The Frame , The Serif, The Sero, The Terrace e The Premiere.