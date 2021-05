Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google recentemente se juntou à Samsung para anunciar uma plataforma unificada do Wear OS e Tizen , o que levou à especulação de que a Samsung poderia adotar a Android TV para suas TVs inteligentes. No entanto, um novo relatório elimina esses rumores.

Um porta-voz da Samsung confirmou àProtocol que o Tizen ainda será a "plataforma padrão" para as TVs inteligentes da empresa "daqui para frente".

A Samsung é um dos maiores vendedores de TVs atualmente, oferecendo 4K HDR tellies com um design elegante e incríveis recursos inteligentes. É aqui que você provavelmente encontrou Tizen, mesmo sem perceber. A própria interface do usuário tem um nome diferente - chama-se Eden, mas é construída no Tizen.

Tizen é um sistema operacional personalizado desenvolvido pela Samsung. Dê uma olhada na própria página "sobre " do Tizen e você descobrirá que o Tizen é, na verdade, um sistema operacional multifacetado. Ou seja, é um sistema operacional central que tem versões diferentes, dependendo do dispositivo que está alimentando. Ele é construído em uma estrutura de base do Linux e é flexível para que possa ser usado em telefones, relógios, sistemas de infoentretenimento, geladeiras com telas e TVs.

Como parte da parceria do Google e da Samsung, os futuros wearables da Samsung serão fornecidos com um software unificado Wear OS x Tizen em vez do Tizen, mas isso não significa que a Samsung planeja descontinuar o Tizen em favor do Android TV. Você encontrará a interface de usuário Eden baseada em Tizen na maioria (se não em todas) das TVs QLED existentes da Samsung. E, se você estiver comprando uma Samsung Smart TV com 4K HDR no futuro, provavelmente também será uma máquina com Tizen.

Escrito por Maggie Tillman.