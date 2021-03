Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung finalmente lançará suas TVs Micro LED de 110 polegadas e 99 polegadas no mercado no final deste mês, e uma de 88 polegadas será lançada ainda este ano. No entanto, o fabricante também revelou que há um modelo ainda mais acessível no horizonte.

Durante seu evento online Unbox & Discover de março, ela anunciou que uma TV Micro LED de 76 polegadas está "no roteiro".

Este é um avanço significativo para a tecnologia, já que telas menores têm sido difíceis de obter - pelo menos, se você quiser uma resolução de pelo menos 4K.

Claro, não há nenhuma palavra real sobre as especificações da TV de 76 polegadas, mas ficaríamos extremamente surpresos se não fosse o 4K, especialmente considerando o provável alto custo. Micro LED não é uma tecnologia de TV barata, isso é certo.

É, muito possivelmente, o melhor que existe, no entanto. Como o OLED, ele usa pixels autoiluminados que podem ser ligados / desligados ou escurecidos. Isso significa que os níveis de preto podem ser tão profundos quanto possível, enquanto as áreas mais brilhantes podem perfurar sem qualquer vazamento de luz para as zonas circundantes.

Mas, como ele usa lâmpadas LED em miniatura em vez de diodos emissores de luz orgânicos, é capaz de brilho potencialmente muito maior, uma vida útil mais longa e sem problemas de retenção de tela.

O primeiro conjunto de Micro LED da Samsung foi o The Wall - um sistema modular que pode resultar em uma tela de até 292 polegadas. No entanto, as TVs mais recentes poderão ser instaladas automaticamente. Embora a um custo.

Escrito por Rik Henderson.