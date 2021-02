A Samsung está hospedando um evento Unbox & Discover para mostrar mais inovações na TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung revelou toda uma gama de televisores no início de 2021, mas parece que a empresa ainda não acabou.

Na CES virtual, a Samsung falou sobre o Neo QLED, que usa a tecnologia Mini LED - ao mesmo tempo em que confirma um conjunto MicroLED - mas não anuncia todos os seus modelos. Na verdade, ele mencionou apenas uma fração do que esperamos ver da empresa este ano.

Em 2 de março, a Samsung realizará um evento online chamado Unbox & Discover. Existem poucos detalhes sobre o que esperar, mas o convite diz: "A Samsung compartilhará sua visão de como os produtos inovadores mais recentes da empresa serão definidos para redefinir o papel da TV por meio de tecnologias de ponta, design bonito e parcerias impactantes."

Se esta será a revelação de mais aparelhos de TV - talvez incluindo mais informações de TVs mais abaixo na escala do que os anúncios principais feitos em janeiro, ou apenas um foco nas tecnologias dessas TVs não está claro.

A conversa sobre parcerias é interessante e pode ser uma grande área para expansão. A Samsung exibiu seu recurso de fitness Smart Trainer para suas TVs e, com mais pessoas passando mais tempo na frente das TVs, faz sentido incluí-las com mais funções do dia a dia, além de apenas assistir a filmes e programas.

No momento, não está claro exatamente o que veremos, mas manteremos nossos olhos atentos a boatos e nos certificaremos de cobrir o evento por completo quando acontecer. Esperamos que a transmissão ao vivo apareça no YouTube e também nos canais sociais da Samsung.

