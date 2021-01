OLED vs Mini LED vs MicroLED: Explicação de diferentes técnicos de TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Este CES 2021 está hospedando lançamentos de TV de vários fabricantes, mas com tantas tecnologias de exibição sendo adotadas, você pode ser desculpado por ficar confuso quanto ao que todas significam.

Existem TVs OLED, Mini TVs LED e até MicroLED TVs, com algumas empresas oferecendo mais de um tipo de tecnologia em suas linhas expandidas.

Explicamos cada uma das tecnologias a seguir, incluindo suas características exclusivas para ajudá-lo a entender tudo.

Usado por: LG, Philps, Panasonic, Sony

LG, Philps, Panasonic, Sony Positivos: Níveis profundos de preto, ótima saturação de cor e resposta HDR podem ser super finos.

Níveis profundos de preto, ótima saturação de cor e resposta HDR podem ser super finos. Negativos: brilho nem sempre tão bom quanto LED / LCD, vida útil limitada em comparação com LCDs convencionais, propenso a retenção de imagem

A tecnologia Organic Light Emitting Diode - mais conhecida como OLED - já existe há quase uma década e é usada em TVs, telefones e outros dispositivos portáteis de tela pequena.

Ele usa milhões de pixels minúsculos, coloridos e autoiluminados que podem ser ligados ou desligados individualmente, o que significa que as áreas mais escuras da tela podem ser mais profundas e envolventes, com vazamento zero de luz dos pixels vizinhos. Na verdade, como eles podem ser completamente desligados, os níveis de preto tendem a ser melhores do que a maioria das outras telas no mercado hoje.

O consumo de energia também se beneficia da falta de luz de fundo - assim como a profundidade de uma TV OLED, já que o painel pode ter apenas milímetros de espessura. Algumas TVs OLED têm caixas de conexão de mídia separadas, que permitem que o painel fique rente à parede.

As TVs OLED também são conhecidas pela excelente saturação de cores e precisão, embora o brilho não tenda a funcionar tão alto quanto as TVs LED de última geração.

Outra ressalva para a tecnologia de display OLED é que, como é orgânico, sua vida útil é menor do que a dos rivais. A eficácia dos pixels pode diminuir e um conjunto pode parecer menos brilhante ou vibrante com o tempo. No entanto, isso pode levar muitos anos.

Talvez mais importante notar é que o OLED é semelhante à antiga tecnologia de TV de plasma em retenção de tela. Muitas vezes você pode ver as imagens estáticas demorando um pouco. No pior dos cenários, você pode até experimentar a queima permanente da tela, embora os fabricantes de TV tenham introduzido uma série de proteções contra falhas e medidas para ajudar a evitar que isso ocorra em modelos mais recentes.

Usado por: LG, Samsung, TCL

LG, Samsung, TCL Pontos positivos: ótimo brilho, melhores níveis de preto em comparação com outras TVs LED, mais acessíveis

ótimo brilho, melhores níveis de preto em comparação com outras TVs LED, mais acessíveis Negativos: TV mais espessa devido à luz de fundo atrás do substrato LCD, alguma luz vazando entre os pixels

Mini LED é uma tecnologia razoavelmente nova para TVs. Também é o único aqui que se refere à luz de fundo e não à tecnologia da tela em si.

Uma luz de fundo Mini LED é semelhante a outras tecnologias LED que ficam diretamente atrás de um substrato de LCD e, assim como essas, ela brilha através de pixels não auto-iluminantes para fornecer uma imagem na tela. No entanto, ao contrário de outras luzes de fundo de LED - mesmo aquelas com dimerização local - ela é composta de muitos milhares de pequenos LEDs que podem ser ligados ou desligados em várias zonas muito menores.

Por exemplo, a linha 2021 de Mini TVs LED da LG usa 30.000 LEDs na luz de fundo, que fica diretamente atrás do painel LCD. Eles são agrupados em cerca de 2.500 zonas, que podem ser ativadas / desativadas com precisão, atenuadas ou tornadas mais claras conforme necessário.

O benefício dessa tecnologia em relação à retroiluminação LED convencional é que ela pode ser mais precisa e, portanto, fornecer melhores níveis de preto. A saturação de cor e a precisão também foram aprimoradas (como é o caso quando você tem melhor controle sobre as áreas escuras de uma tela). Há menos sangramento de luz também, pois as zonas de LED são muito menores do que o normal.

O resultado final não pode ser comparado com OLED ou MicroLED, que são mais precisos ainda com cada pixel sendo autoiluminado, mas você obtém uma imagem muito melhor do que normalmente obteria para a tecnologia de TV LED.

Outro benefício das TVs Mini LED é que elas são as mais baratas das três que fabricamos.

Usado por: Samsung

Samsung Pontos positivos: brilho excelente, excelentes níveis de preto, tecnologia de TV modular, podendo ser feito em muitos tamanhos diferentes

brilho excelente, excelentes níveis de preto, tecnologia de TV modular, podendo ser feito em muitos tamanhos diferentes Negativos: extremamente caros, só podem ser feitos em telas enormes

Como o OLED, a tecnologia MicroLED usa pixels auto-iluminados com LEDs em miniatura multicoloridos combinados para apresentar uma imagem muito precisa sem a necessidade de luz de fundo.

Apresenta desempenho semelhante ao OLED, especialmente quando se trata de níveis de preto, pois cada pixel pode ser ativado ou desativado à vontade. No entanto, como os pixels são feitos de material não orgânico, eles também podem, tecnicamente, brilhar com mais intensidade, dando potencialmente às TVs MicroLED muito mais contraste e brilho.

O controle HDR, portanto, é mais pronunciado em um painel MicroLED, com níveis de preto e brilho mais extremos do que outras tecnologias podem atingir.

A tecnologia MicroLED também é mais flexível, como evidenciado pelo The Wall da Samsung, que é modular e construído usando diferentes pedaços de telas reunidos para fazer uma tela muito maior. Uma nova TV estará disponível a partir do final de 2021 também, que não precisa ser instalada por profissionais treinados.

No entanto, existem algumas ressalvas com o MicroLED. Em primeiro lugar, como é feito de grupos de pixels que medem um milímetro (um módulo), só pode ser usado em telas maiores ou você perderá a resolução. A menor TV MicroLED lançada até agora tem 77 polegadas. O Wall TV original tinha 4K e 146 polegadas.

Outros fabricantes estão desenvolvendo módulos de micrômetro, portanto, isso pode ser um problema resolvido no futuro.

A outra desvantagem do MicroLED é que ele é extremamente caro. Diz-se que a TV MicroLED 2021 de 110 polegadas da Samsung custará mais de US $ 150.000.

Escrito por Rik Henderson.