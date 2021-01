A mais recente TV Frame da Samsung pode girar automaticamente entre paisagem e retrato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha de TV de estilo de vida da Samsung teve um impulso, com uma nova versão da The Frame TV que o fabricante coreano já produziu há vários anos.

Anunciado durante o evento pré- CES 2021 da Samsung, a nova geração The Frame tem um truque na manga - o modelo de 43 polegadas irá girar automaticamente entre paisagem e retrato dependendo do conteúdo que você está exibindo. Não é a primeira vez - a Sero TV da Samsung, lançada na CES no ano passado, também mudou, mas era voltada para aqueles que lançavam conteúdo de seus telefones - como TikToks ou conteúdo do Instagram - filmado em modo retrato.

A moldura tem ambições mais elevadas porque foi projetada para parecer uma imagem quando não está sendo usada (em vez de um grande retângulo preto), de modo que o modo retrato pode ser usado para exibir arte ou algo semelhante.

A Samsung diz que a versão 2021 é cerca de 46 por cento mais fina que a geração anterior, enquanto os novos engastes acopláveis vêm em cinco opções de cores e dois estilos diferentes - Moderno e Chanfrado - para combinar com a estética de qualquer sala em que a Moldura esteja.

A versão original do The Frame foi lançada em 2017 e a Samsung afirma que já vendeu mais de um milhão de aparelhos. O portfólio de TV de estilo de vida da Samsung também inclui The Serif, The Sero, The Terrace e The Premiere, bem como The Frame.

Escrito por Dan Grabham.