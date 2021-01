Samsung adota Mini LED para a linha de TV 2021 8K e 4K Neo QLED

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Enquanto continua a desenvolver e lançar sua tecnologia de TV MicroLED, a Samsung adotou outra nova tecnologia de TV que também ganhou destaque no ano passado. Ela está usando iluminação de fundo Mini LED em suas TVs 2021 4K e 8K Neo QLED, conforme anunciado durante um primeiro evento online antes da CES.

A tecnologia de retroiluminação Mini LED coloca milhares de minúsculas luzes LED em zonas atrás do substrato do LCD, que podem ser controladas com mais precisão (ligadas e desligadas) do que a retroiluminação LED normal. Como eles também são menores, eles emitem menos vazamento de luz e, portanto, permitem melhores níveis de preto, precisão de cores e resposta HDR.

Os novos televisores da Samsung usarão Quantum Mini LED - sua própria forma de tecnologia que se combina com a Quantum Matrix Technology e um processador Neo Quantum para garantir áreas pretas de uma tela como completamente pretas, enquanto o brilho pode teoricamente ser maior do que em OLED autoiluminado rival painéis, por exemplo.

Haverá duas TVs carro-chefe com a tecnologia Quantum Mini LED e o processador Neo Quantum - a 8K Samsung QN900A e a 4K QN90A.

O modelo 8K tem um "Infinity One Design", apresentando uma tela quase sem moldura. O gerenciamento e as conexões dos cabos são feitos por meio de uma caixa Slim One Connect. Ele também possui áudio Pro Object Tracking Sound (OTS), que reage dinamicamente ao movimento de objetos na tela, enquanto SpaceFit Sound ajustará a assinatura de áudio ao seu ambiente físico.

Ambas as novas TVs virão com uma série de novos recursos inteligentes, incluindo o Smart Trainer, por meio do qual uma câmera acoplada pode fornecer feedback aos usuários durante os treinos, rastreando e analisando a postura em tempo real.

Uma opção Super Ultrawide GameView permite jogar em 21: 9 ou 32: 9, enquanto o FreeSync Premium Pro minimiza a trepidação durante as sessões de jogo.

Não há preços nem detalhes de lançamento no momento. Atualizaremos quando soubermos mais.

Escrito por Rik Henderson.