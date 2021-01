As mais recentes TVs da Samsung podem se tornar centros de exercícios domésticos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A saúde está se tornando uma área fortemente contestada para a tecnologia de consumo, e as TVs não são exceção. A Samsung está dando mais um passo em direção à linha de frente com o anúncio de recursos inteligentes estreando em suas mais novas TVs, e chegando a alguns modelos mais antigos também.

A expansão de seu aplicativo Health permitirá que os usuários conectem webcams a suas TVs para permitir um rastreamento mais aprofundado dos exercícios enquanto acompanham os vídeos, incluindo contagem de repetições e ajuste de forma. Esse novo recurso é chamado de Smart Trainer e será parcialmente dependente de quão decente é a câmera que você conecta - na verdade, não ficaríamos surpresos se a Samsung esclarecesse mais tarde os tipos de câmera que funcionam ou não.

O serviço está estreando nos novos modelos 2021 Neo QLED 8K e 4K, mas também deve funcionar no antigo Q70A e superior, cobrindo algumas TVs de última geração da linha do ano passado, caso você já tenha investido.

Com a câmera sendo usada para permitir que a TV rastreie suas repetições em tempo real e avise se achar que sua forma não está correta, ela basicamente transforma sua TV em uma solução de treino tudo-em-um, então pode muito bem encontrar favor entre aqueles que têm a TV certa. Ele também o torna um pouco um concorrente do novo serviço Fitness + da Apple, com seu modelo centrado no Apple Watch, ao lado de inúmeras outras plataformas de fitness que você pode transmitir pela sua TV.

Aparentemente, haverá cerca de 24 vídeos de trabalho para escolher quando a plataforma for lançada, de acordo com a Samsung, tendo parcerias com nomes do mundo do fitness como Jillian Michaels, Obe Fitness e barre3.

Se ele pode fazer alguma diferença no mercado, terá de ser visto e dependerá, pelo menos em parte, de quão confiável o sistema pode aconselhar e monitorar sua atividade, mas o tempo dirá em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.