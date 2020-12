Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou a próxima etapa no desenvolvimento do padrão HDR10 +, resultando em HDR10 + Adaptável.

O nome pode soar como um bocado, mas é um avanço esperado no suporte de alta faixa dinâmica para novos televisores.

O novo sistema foi projetado para ajustar o efeito HDR10 + para se adequar às condições da sala em que você está assistindo o último filme ou série de TV. Ele levará em consideração a luz ambiente e se ajustará, para que você obtenha os melhores resultados em seu tela. Ele usará o sensor de luz da TV para fazer esses ajustes, garantindo que a fidelidade das cores seja mantida, em vez de ficar distorcido porque você está assistindo ao lado de uma janela brilhante.

O sistema segue as mudanças trazidas para a plataforma rival Dolby Vision em 2020, quando o Dolby Vision IQ foi anunciado. É importante ressaltar que não se trata apenas de oferecer suporte a um novo padrão HDR10 +, significa que as TVs HDR10 + Adaptáveis também serão capazes de oferecer suporte ao Modo Filmmaker.

O Modo Cineasta, anunciado no início de 2020, é uma tentativa de fazer as pessoas assistirem ao conteúdo em sua TV "como o diretor pretendia". É essencialmente um modo automático que pode girar para mostrar o conteúdo como deve ser visto, para que você obtenha a melhor experiência de visualização, em vez de cores selvagens, porque você nunca conseguiu desligar o modo de demonstração nas configurações da sua TV.

O novo padrão HDR10 + Adaptive terá suporte nas próximas TVs QLED da Samsung - esperamos ver uma atualização dessas TVs em janeiro de 2021 - e esperamos ver outros fabricantes também oferecendo suporte. Embora não tenha sido confirmado, é provável que venha da Panasonic, Toshiba, TCL e Hisense, entre outros.

Claro, ter suporte não é o mesmo que ter o conteúdo. Felizmente, o Amazon Prime Video oferece suporte para HDR10 + e Modo Filmmaker para TVs Samsung graças à nova versão HDR10 + Adaptive, então você deve ver os benefícios ao transmitir esse conteúdo nos novos dispositivos Samsung.

Tal como acontece com todas as partes da equação da qualidade de imagem da TV, este é um pequeno passo e, para muitos, pode não ser uma grande mudança no desempenho, mas é algo a observar se você estiver pensando em comprar uma nova televisão em 2021.

Escrito por Chris Hall.