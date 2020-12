Um novo aplicativo TikTok de tela grande chega às TVs Samsung na Europa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Samsung e TikTok anunciaram um aplicativo TikTok dedicado para Samsung Smart TVs na Europa. O novo aplicativo dá acesso a uma seleção selecionada de vídeos da rede social.

O aplicativo está chegando a todas as Smart TVs da Samsung a partir do modelo do ano 2018, embora ainda não esteja disponível na linha Sero.

Você pode baixá-lo através da Samsung Smart TV App Store, embora seja pré-instalado em todas as novas TVs vendidas. Você não precisa necessariamente ter uma conta TikTok para usar o aplicativo, mas será mais personalizado se o fizer.

O aplicativo mostra o conteúdo mais curtido e visto no TikTok, então deve ser uma ótima maneira de ver o que está em alta - você também pode ver os feeds Para você e Seguindo facilmente. Também há acesso fácil a conteúdo educacional e tutorial - vídeos #LearnOnTikTok - para que você possa acessar facilmente hacks, dicas, truques e fatos.

Outros conteúdos são organizados em 12 categorias, cobrindo todos os diferentes gêneros principais, de jogos e comédia a comida e animais.

Usando o aplicativo, você também pode curtir e comentar vídeos ou bloquear ou marcar conteúdo no qual não está interessado.

Rich Waterworth, gerente geral da TikTok do Reino Unido, disse: "O ano passado mudou drasticamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Mais de nós estamos passando mais tempo em casa, assistindo TV com seus entes queridos e desfrutando de conteúdo que diverte e educa por meio de nossos smartphones .

"Isso nos levou a pensar em como podemos levar a criatividade e a alegria do TikTok para ainda mais pessoas em todo o Reino Unido. Nosso novo aplicativo TikTok fará exatamente isso, dando aos milhões de proprietários de TV Samsung acesso aos nossos truques de receitas populares, comédia esquetes, desafios e muito mais - direto para as salas de estar em todo o país. "

Escrito por Dan Grabham.