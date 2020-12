Samsung planeja lançar sua próxima TV MicroLED esta semana

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung irá revelar uma nova TV MicroLED esta semana, durante um "webinar" online ainda a ser anunciado.

Ele estreou a tecnologia de tela com o The Wall - um conceito de TV que vimos pela primeira vez na CES em janeiro de 2018. Foi lançado para consumidores em vários tamanhos de 75 polegadas e acima nos anos seguintes.

Agora vamos conseguir um novo modelo e talvez desta vez seja mais acessível / barato.

Assim como o OLED, a tecnologia de painel MicroLED usa pixels com iluminação automática e, portanto, não requer iluminação de fundo separada. Isso significa que ele é capaz de desligar totalmente os pixels e permitir níveis profundos de preto nas imagens.

Mas, ao contrário do OLED, os MicroLEDs são potencialmente capazes de um brilho mais alto, então a relação de contraste de uma tela geral pode ser extrema. Além disso, os painéis MicroLED podem ser modulares, de modo que TVs e monitores enormes podem ser feitos usando a tecnologia.

Diz-se que a Samsung usa módulos MicroLED de tamanho milimétrico em vez de micrometros, o que pode significar que é mais difícil usar sua tecnologia em telas menores - não espere uma TV 8K de 55 polegadas esta semana, por exemplo.

No entanto, SamMobile afirma que as novas TVs MicroLED serão direcionadas para residências em 2021, citando o chefe do negócio de telas visuais da Samsung como fonte.

Escrito por Rik Henderson.