(Pocket-lint) - Quando a Samsung apresentou pela primeira vez sua linha de TV 8K - agora encabeçada pelo modelo Q950TS - para ter um exigiria somas de dinheiro de dar água nos olhos. Agora, o Q700T representa os primeiros passos da empresa para abrir as comportas de 8K a um preço mais baixo.

Bem, não que o Q700T seja barato de forma alguma. O modelo de 55 polegadas começa em £ 1.999, aumentando para £ 2.699 para a versão de 65 polegadas. O Q950TS acima mencionado é mais do que o dobro do preço deste último, para colocar isso em perspectiva.

Então, por que você quer uma TV 8K? Resolução, mas é claro, com 7.680 x 4.320 pixels - isso é mais de 33 milhões no total, então quatro vezes maior do que o padrão 4K atual - criando níveis de detalhes que você não verá em nenhum outro lugar. E com a tecnologia QLED 8K da Samsung, você promete um brilho intenso e cores vivas.

Em outros lugares, o Q700T oferece o Object Tracking Sound + da Samsung, que adapta o som para uma experiência 3D mais envolvente.

Claro que há pegadinhas: quase nada é filmado em 8K; e há um argumento de que você teria que sentar muito perto de um painel de 8K para discernir a resolução. Mas os painéis de 8K da Samsung são de alta qualidade, portanto, com uma boa fonte, um Blu-ray de 4K parecerá ainda mais nítido em uma TV como a Q700T.

No entanto, com 4K recentemente se tornando a norma para muitos, e outros fabricantes focando em HDR (alta faixa dinâmica) e outras tecnologias, suspeitamos que levará um pouco mais de tempo antes que 8K se torne verdadeiramente popular.

Atualização: essa história originalmente afirmava que Gaming Enhancer + era um recurso quando, após esclarecimento e um comunicado de imprensa atualizado da Samsung do Reino Unido, foi confirmado que não estava presente no Q700T.

