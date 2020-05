Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A nova TV Terrace da Samsung não é sua TV 4K QLED comum; foi projetado especificamente para o exterior.

Embora a TV Terrace ofereça resolução 4K completa com a tecnologia QLED, ela também possui uma classificação de resistência a intempéries de IP55, fornece 2.000 nits de brilho e um revestimento antirreflexo. A Samsung também está anunciando o Terrace Soundbar com tecnologia de cancelamento de distorção e classificação IP55 de resistência a intempéries. Pode ser montado na parede ou diretamente na TV Terrace.

Adicione tudo isso e você poderá organizar festas de churrasco de verão com um home theater ao ar livre legítimo. Se você conferir as imagens promocionais da empresa, é claro que a Samsung acha que a TV e a barra de som podem ser penduradas do lado de fora, sem se preocupar com chuva.

A TV Terrace é fornecida nos tamanhos de 55, 65 e 75 polegadas e está disponível agora nos EUA e no Canadá. Chegará à Europa, Austrália e Nova Zelândia em algum momento no futuro. O modelo de 55 polegadas custa US $ 3.455, o 65 polegadas é de US $ 4.999 e a tela de 75 polegadas é de US $ 6.499. Nenhuma palavra sobre preços no Reino Unido.

1/3 Samsung

A Samsung disse que também está desenvolvendo um modelo "profissional" de TV para empresas e anunciou novas barras de som para 2020, incluindo modelos Alexa.