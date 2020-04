Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung é o primeiro fabricante a trazer o suporte da Apple Music para suas TVs, com um aplicativo dedicado agora sendo implementado em aparelhos em 100 países.

Já capazes de reproduzir o conteúdo da Apple TV e do AirPlay 2, os proprietários de muitos modelos de smart TV da Samsung lançados de 2018 até hoje devem poder baixar o aplicativo Apple Music e entrar em suas contas.

O Apple Music é um serviço de streaming que fornece acesso a mais de 60 milhões de músicas sem anúncios, por uma taxa de assinatura mensal de £ 9,99 / $ 9,99 por mês. Uma assinatura da família está disponível por £ 14,99 / $ 14,99 por mês - que fornece acesso para até seis pessoas em dispositivos iOS, Sonos e agora TVs Samsung.

"Nosso objetivo sempre foi oferecer as melhores experiências de entretenimento para os consumidores - e como as pessoas passam mais tempo em casa, estamos mais comprometidos com essa missão do que nunca", disse o vice-presidente de parcerias estratégicas da Samsung, Salek Brodsky.

"No ano passado, fomos o primeiro fabricante de TV a oferecer o aplicativo Apple TV e hoje somos os primeiros a oferecer o Apple Music".

Para instalar o aplicativo Apple Music na TV inteligente Samsung suportada, vá para a App Store e ela já deve estar lá.

Os novos assinantes podem experimentar o Apple Music gratuitamente por três meses.