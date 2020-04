Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Estamos bem no meio de nosso mês de foco na sustentabilidade , o que significa que estamos atentos a quando as empresas de tecnologia usam suas embalagens com mais economia do que a média.

A Samsung está fazendo exatamente isso, ao que parece, com um anúncio que saiu direto do campo esquerdo - algumas de suas embalagens de TV, caixas de papelão em particular, agora vêm com padrões de papelão ondulado gravados nela, para ajudar os clientes a reutilizar os materiais.

Na verdade, a Samsung vai dar instruções sobre como transformar as caixas em uma variedade de construções, incluindo a mais atraente casa de gatos que torna uma habitação mais oficial do que a caixa aberta em que eles absolutamente entrariam.

Outra opção, mostrada abaixo, é um tipo de suporte organizacional ideal para revistas e jornais. É preciso dizer que elas realmente parecem realmente utilizáveis e podem ser uma visão presciente de como as pessoas precisam começar a adaptar suas famílias para parar de jogar tanto material fora da entrega.

As TVs que receberão a chamada embalagem ecológica são as mais interessantes da Samsung - The Serif e The Sero. Isso sugere que ele pensa que pode haver uma sobreposição entre aqueles que compram TVs projetadas para se misturarem mais perfeitamente à sua casa e aqueles que provavelmente valorizam esse tipo de sensibilidade ecológica.

O verdadeiro kicker virá se as pessoas forem criativas e personalizarem os designs para serem um pouco menos óbvios das embalagens da Samsung. Pinte a mente, por um lado. Ainda assim, esse parece ser um bom desenvolvimento, e seria ótimo ver a Samsung lançando-o mais amplamente, com o tempo, e de fato outros fabricantes tirando lições dele.