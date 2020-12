Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung introduziu sua tecnologia de TV MicroLED durante a CES em 2018. Desde então, ela lançou uma série de tamanhos de TV diferentes usando a tecnologia, mas eles eram extraordinariamente caros e fora do alcance da maioria.

Ainda assim, o MicroLED está sendo proclamado um rival direto do OLED e há rumores de novas TVs no pipeline - esperançosamente a preços mais acessíveis.

Então, qual é a tecnologia defendida pela Samsung e por que os puristas do antivírus estão entusiasmados com ela? Vamos explicar tudo.

MicroLED é uma tecnologia de tela plana desenvolvida pela primeira vez pelos professores Hongxing Jiang e Jingyu Lin da Texas Tech University enquanto eles estavam na Kansas State University em 2000.

Como o nome indica, os monitores MicroLED compreendem vários LEDs microscópicos, que se auto-iluminam por pixel do monitor - assim como um painel OLED (Organic Light Emitting Diode) faria, apenas o Micro LED usa material inorgânico. Isso traz o benefício de níveis de preto ultrabaixos, assim como OLED, mas com brilho de pico mais alto.

“Mas eu já tenho um conjunto de LEDs”, ouvimos você dizer. Você provavelmente quer. Mas na verdade é um painel LCD com iluminação traseira ou de borda baseada em LED. Micro LED não requer esta luz de fundo separada, o que significa pretos mais escuros e brancos mais brilhantes, enquanto nega o sangramento de luz associado aos indicadores atuais de iluminação por LED.

Existem muitos fabricantes produzindo TVs OLED hoje em dia, incluindo LG, Panasonic, Philips e Sony, mas a Samsung sempre se absteve - embora faça seus próprios painéis OLED para dispositivos móveis. Com o Micro LED, no entanto, não é necessário - esta pode ser a tecnologia principal para ofuscar sua concorrência de OLED.

MicroLED tem algumas semelhanças com OLED. Com OLED, cada pixel é sua própria fonte de luz, sendo capaz de ligar ou desligar conforme necessário, fornecendo contraste incrível e sem sangramento de luz nos pixels ao redor. Se um pixel OLED estiver desligado, ele será preto. Não é apenas um tom mais escuro de preto, está desligado e não há luz. MicroLED alcança exatamente os mesmos resultados, pois também possui pixels autoiluminados.

No entanto, enquanto os painéis OLED estão melhorando, seus níveis máximos de brilho são limitados em comparação com o LED atual (especialmente os painéis QLED da Samsung). O brilho não só determina a qualidade da imagem, mas é um fator importante na eficácia do conteúdo HDR (High Dynamic Range). MicroLED pode iluminar muito mais brilhante do que OLED, com uma taxa de contraste de 1.000.000: 1. Isso é até 30 vezes mais brilhante do que TVs OLED comparáveis.

Isso se deve ao material inorgânico usado (nitreto de gálio), que permite que as fontes individuais de LED RGB fiquem mais brilhantes - e por mais tempo. Se um painel OLED ficar muito brilhante por muito tempo, seu material orgânico diminui. Esse não é um problema tão grande com o material inorgânico, que tem uma vida útil geral mais longa.

O brilho máximo da TV The Wall da Samsung, por exemplo, é de 2.000 nits.

A Samsung apresentou sua primeira TV MicroLED na CES 2018 - a TV 4K "The Wall" de 146 polegadas. Isso foi seguido pelo lançamento comercial do The Wall Professional - projetado para instalações industriais.

A Samsung então produziu uma versão 4K de 75 polegadas para consumidores domésticos, atingindo o ponto ideal para muitos fãs de home cinema, embora a um custo considerável. Espera anunciar uma nova versão no final de 2020, início de 2021.

A LG também apresentou sua própria TV Micro LED de 175 polegadas na IFA 2018 - mas não há informações sobre se você poderá comprá-la e aparentemente mudou seu foco quase inteiramente de volta para OLED.

A razão pela qual a Samsung originalmente exibiu The Wall na CES foi simplesmente para mostrar que pode. Superando a versão de 146 polegadas, em 2019, a Samsung exibiu uma versão de 219 polegadas.

MicroLED é uma tecnologia modular - o que significa que os painéis são compostos de uma série de painéis menores, "tricotados" para formar um todo maior. Isso também significa que você pode ter personalização criativa, capaz de instalar uma TV MicroLED para atender aos requisitos do cliente, seja 21: 9, 16: 9 ou qualquer outro - é uma solução muito flexível.

Você também pode ter uma TV MicroLED em tamanhos irregulares, com a Samsung dizendo que o upscaling e o processamento para tornar mais segura a entrega das imagens permanecem nítidas.

Diante disso, o Micro LED tem potencial para superar e superar os OLED. Os mesmos níveis de preto, mas com maior brilho, menor consumo de energia e maior vida útil, são extremamente atraentes para os entusiastas do cinema em casa.

O problema, suspeitamos, são os custos de fabricação. Mas, com o aumento do investimento do fabricante, quem sabe, o MicroLED pode ser um rival genuíno do OLED. Melhor ainda.

É realmente impressionante.

Escrito por Mike Lowe. Edição por Rik Henderson.