Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung será uma força a ser observada na CES 2021 , aproveitando ao máximo a feira digital com quatro eventos nas próximas semanas.

A Samsung arranca a 6 de Janeiro e tem uma série de lançamentos em diferentes partes da empresa que vão até 14 de Janeiro com o Galaxy Unpacked , onde esperamos que o novo Galaxy S seja revelado.

Essa é a questão chave, porque há alguns eventos pelos quais esperar. O primeiro é apropriadamente chamado de The First Look 2021, que a Samsung diz que será totalmente voltado para telas. Terá lugar no dia 6 de janeiro às 11h EST. Aqui estão os horários internacionais:

São Francisco - 08:00 PST

Nova York - 11:00 EST

Londres - 16:00 GMT

Berlim - 17:00 CET

Mumbai - 21:30 IST

Tóquio - 01:00 JST, 07 de janeiro

Sydney - 03:00 AEDT, 07 de janeiro

Sim, a Samsung normalmente transmite ao vivo suas palestras no YouTube , mas até que esteja pronto para a apresentação em si, a empresa oferece um mini site oficial CES 2020 . Incorporaremos o vídeo assim que o encontrarmos, para que você possa assisti-lo nesta página.

Será um ano excelente para a Samsung em 2021 e certamente parecerá que muito será anunciado.

6 de janeiro

A Samsung disse que exibirá um "novo mundo de telas" no evento First Look. Não está claro exatamente quais produtos podem ser anunciados, mas algumas das imagens do teaser mostraram vários formatos de exibição em vários tamanhos. Suspeitamos que haverá conversas sobre MicroLED e a empresa já confirmou que oferecerá TVs MicroLED a partir do início de 2021.

11 de janeiro

A principal "conferência CES" da Samsung parece ser o segundo evento que está hospedando, chamado Better Normal For All. Suspeitamos que este será um lançamento de tecnologia para o consumidor de cima para baixo, com probabilidade de abranger uma gama mais ampla de produtos. Freqüentemente, esta é uma das palestras que mais chama a atenção no CES. A empresa pode usá-lo para lançar um novo Chromebook, provavelmente lançará produtos de áudio, incluindo o Buds Pro e talvez alto-falantes conectados. O Galaxy Home terá um lançamento adequado?

12 de janeiro

Há um evento Exynos agendado para 12 de janeiro, no qual a Samsung deverá apresentar o Exynos 2100, pensado para equipar a nova família de dispositivos Samsung Galaxy S21.

14 de janeiro

Já falamos sobre o Galaxy Unpacked em um recurso separado, mas esperamos o lançamento do Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra no evento.

Escrito por Mike Lowe. Edição por Chris Hall.