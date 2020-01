Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung será uma força a assistir na CES 2020 , organizando sua conferência de imprensa anual no final do primeiro dia.

No entanto, esta palestra se concentrará em novas experiências e em como a IA, 5G e novos chipsets avançarão no setor. Ao contrário de muitas outras empresas, a Samsung sediará um evento a portas fechadas antes, que é quando antecipamos a exibição de novos produtos.

A palestra "Uma Nova Experiência" da Samsung, organizada por HS Kim, Presidente e CEO da Divisão de Eletrônicos de Consumo da Samsung Electronics, será realizada na segunda-feira, 6 de janeiro, a partir das 18h30 no Pacífico. Aqui estão os horários locais equivalentes para aqueles em outras partes do mundo:

Costa Oeste dos EUA: 18:30 PST

Costa Leste dos EUA: 21:30 EST

Reino Unido: 02:30 GMT (terça-feira, 7 de janeiro)

Europa: 03:30 CET (terça-feira, 7 de janeiro)

A Samsung normalmente transmite a palestra no YouTube , mas até que esteja pronta para a apresentação em si, a empresa oferece um mini site oficial CES 2020 . Há também sua página no Facebook , se você preferir.

Como dissemos acima, esperamos que o uso desta palestra pela Samsung seja uma abordagem mais futurista do setor; uma apresentação do que está por vir e como ele transformará vidas.

No dia anterior, no domingo, 5 de janeiro, a Samsung sediará um evento externo, fora do Las Vegas Convention Center, que é quando esperamos que novos produtos sejam revelados.

Principalmente, isso será baseado na TV. Portanto, espere um grande foco em 8K, um empurrão para sua nova linha de TV 4K, mais sobre a televisão modular LED The Wall Micro , além de um lançamento esperado de uma TV de verdade sem moldura também.

Há também rumores de que o Galaxy Note 10 Lite aparecerá no show deste ano. É incomum um telefone cair em um evento como esse, mas não é impossível de forma alguma.

Para todas as novidades do CES 2020, você pode procurar nosso recurso atualizado , que é o local onde compilaremos os maiores e melhores anúncios de produtos com mais detalhes.