Evento Life Unstoppable da Samsung: como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung anunciou que realizará um evento virtual no início de setembro para substituir o evento que normalmente realiza no enorme salão de tecnologia da IFA em Berlim.

A IFA é a maior feira de tecnologia da Europa e ainda está ocorrendo no início de setembro, embora com uma capacidade extremamente reduzida e sem acesso público.

A confirmação do chamado evento Life Unstoppable acontece apenas alguns dias antes do último evento Unpacked para revelar cinco novos dispositivos, incluindo o Galaxy Note 20 Series.

No entanto, o lançamento de setembro não se concentrará em dispositivos móveis, mas em produtos de TV e AV da Samsung, além de eletrodomésticos.

A conferência de imprensa da Samsung começa às 9h BST e 10h CST em 2 de setembro de 2020.

Esperamos que o evento seja transmitido ao vivo no YouTube, mas você também deve poder ir à redação da Samsung para ver a ação.

A Samsung diz que Life Unstoppable é uma "jornada virtual e dinâmica de 45 minutos da mais nova tecnologia pioneira da Samsung". A Samsung diz que o evento cobrirá novos lançamentos em dispositivos móveis, TV e eletrodomésticos, embora esperemos que todos os anúncios de dispositivos móveis tenham sido feitos no evento Unpacked anterior, com a possível exceção de um novo tablet Galaxy Tab.

No ano passado, a Samsung usou o evento equivalente para anunciar que o HDR10 + seria compatível com o 8K , lançou o aspirador Powerstick Jet e o louco AirDresser . Também acompanhou o lançamento do Galaxy Fold na Europa e anunciou uma nova plataforma de smartphone Exynos com 5G integrado.

No início de setembro de 2019, a Samsung abriu sua vitrine em Londres, Samsung KX.