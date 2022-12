As TVs RCA Roku são lançadas no Reino Unido, começando com uma incrível quantia de £130

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A RCA juntou-se à lista de fabricantes de TVs para lançar as TVs Roku no Reino Unido.

Disponível nos tamanhos de tela de 32, 40 e 55 polegadas, as TVs RCA Roku vêm em resoluções HD e 4K HDR e começam em apenas £129,99.

Elas esportem a plataforma de TV inteligente Roku integrada, de modo que você não precisa adicionar um dispositivo de streaming secundário, e também vêm com 30 dias de Discovery+ grátis.

As TVs Roku têm uma homepage personalizável, com acesso aos milhares de aplicativos e canais de streaming disponíveis através da plataforma. Isto inclui todos os serviços de TV gratuitos do Reino Unido - tais como BBC iPlayer, ITVX, All 4 e My5. Os conjuntos RCA também estão habilitados para Freeview Play para que você possa rolar para trás através do EPG, selecionar um programa que você pode ter perdido e assisti-lo no catch-up.

O Canal Roku também está disponível gratuitamente, com programas e filmes originais Roku, incluindo Weird: The Al Yankovic Story estrelado por Daniel Radcliffe.

A primeira TV RCA Roku disponível é a RR32HD1 - um modelo de 32 polegadas com uma resolução de imagem HD. Ela tem duas portas HDMI e duas portas USB. Ela também suporta HDR.

O modelo de 40 polegadas (RR40FH1) é uma variante Full HD, enquanto o modelo de 55 polegadas (RR55UD1) é de 4K HDR. O preço é de £169,99 e £269,99, respectivamente.

Você pode comprar a TV RCA Roku de 32 polegadas da Amazon por £129,99 agora.

Escrito por Rik Henderson.