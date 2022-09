Metz chegando ao Reino Unido com a linha de TV Roku acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A marca AV Metz está finalmente vindo para o Reino Unido. E está introduzindo uma gama de TVs Roku a preços acessíveis.

Já bem restringida na Alemanha, a marca lançará quatro aparelhos HDR 4K e duas TVs HDR no Reino Unido no início de outubro.

Haverá televisores de 32 e 40 polegadas com resoluções de imagem de 720p / 1080p (2K) respectivamente, e televisores de 43, 50, 55 e 65 polegadas com Ultra HD 4K. Todos eles suportam os formatos HDR10 e HLG.

Cada um deles também funciona na plataforma inteligente da Roku TV, o que significa que todos os canais (aplicativos) Roku estarão disponíveis em toda a gama.

Todos os televisores Metz vêm com displays LCD e luz de fundo LED direta para melhor contraste (equivalentes com luz de borda).

Eles suportam taxas de atualização de até 60Hz, com os modelos de 32 e 40 polegadas vindo com duas portas HDMI (uma com eARC), enquanto os modelos de 4K vêm com três HDMIs (um com eARC) cada um.

Tendo jogado com diferentes modelos da linha, podemos confirmar que a experiência inteligente Roku se move rápida e suavemente nestes conjuntos, sem nenhum atraso discernível entre a rolagem e o início do Netflix, por exemplo.

Há também o Freeview Play a bordo para o acesso à TV e o zíper para trás através do EPG para encontrar programas a serem transmitidos. Todas as TVs suportam conectividade à Internet sem fio e com fio (LAN).

O preço das TVs Metz Roku é atraente. A faixa de 4K começa em £299 para os 43 MRD6000Z, subindo para £449 para os 65 de polegada 65 MRD6000Z.

O 32 MTD6000Z é de apenas £159, enquanto o de 40 polegadas é de £199.

Escrito por Rik Henderson.