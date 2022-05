Element Roku TV lançada para exibição ao ar livre neste verão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Roku e Element fizeram uma parceria para uma nova TV projetada para uso ao ar livre neste verão.

A Element Roku TV vem com um painel LED de 55 polegadas de 4K HDR(HDR 10). A luminosidade é avaliada em 700 NITS para que possa ser perfurada pela luz solar, enquanto o vidro anti-ofuscante é usado para minimizar os reflexos.

Também oferece proteção extra contra os elementos, com certificação IP55 para proteção contra intempéries, água, poeira e umidade. A TV também pode suportar temperaturas desde menos 4 graus fahrenheit até um máximo de 104 graus.

Funciona no SO Roku, portanto, é capaz de instalar e acessar todo e qualquer canal disponível em outros dispositivos Roku. Isso inclui Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ e Hulu.

"Com a Elemento Exterior Roku TV, somos capazes de expandir as ofertas da Roku do sistema operacional número um de venda de Smart TV nos EUA para uma nova parte da casa", disse o diretor sênior de desenvolvimento comercial da Roku, Tom McFarland.

"A potência e a facilidade de uso da Roku TV, combinada com o hardware da Element, acessível a todos e com recursos, se encaixa perfeitamente em qualquer espaço de vida ao ar livre".

A Element Roku TV está disponível apenas nos EUA e pode ser comprada no Walmart, ao preço de US$1.299,99.

Escrito por Rik Henderson.