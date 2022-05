Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Roku anunciou que seu reprodutor de mídia Roku Ultra streaming incluirá seu Voice Remote Pro.

Anteriormente, o player incluía o controle remoto padrão da empresa. O controle remoto de voz Pro adiciona mais botões, escuta sempre ativa, e uma bateria recarregável. Normalmente custa $30 para comprar por conta própria, mas agora o Ultra o incluirá enquanto permanece em seu original de $99,99. Em um comunicado à imprensa, Roku disse que o pacote padrão entrará em funcionamento em meados de maio de 2022.

O website de Roku já deixa claro que o Ultra vem com o Voice Remote Pro remoto. O Pocket-lint tem que admitir, no entanto, que ter que carregar o controle remoto sobre o Micro USB não é uma experiência ideal. Comandos de voz sem o toque de um botão são legais, mas AAs, além disso, é ainda melhor do que ter que carregar.

Tenha em mente que Roku também oferece o Streaming Stick 4K Plus de $70 com o Voice Remote Pro. Custa $20 a mais do que o Streaming Stick 4Knormal.

Escrito por Maggie Tillman.