(Pocket-lint) - A Apple Music chegou a Roku.

Isso significa que, se você possui uma TV Roku ou um dispositivo Roku, agora você pode reproduzir músicas e vídeos do próprio serviço de assinatura de música da Apple. Roku anunciou na segunda-feira que o"aplicativo estará disponível para download ainda hoje". Tenha em mente que o Apple Music está disponível na plataforma Fire TV da Amazon há cerca de três anos e também está disponível na PlayStation 5.

Demorou um pouco para que ele se estendesse além do ecossistema da própria Apple. E, infelizmente, mesmo em Roku, ela não suportará todas as características. Por exemplo, a Apple Music em Roku não oferecerá áudio sem perdas ou espacial "neste momento", disse à mídia um porta-voz de Roku. Estes recursos não estão limitados aos dispositivos Apple, no entanto, como estão atualmente disponíveis no Apple Music para Android.

Você pode fazer o download do Apple Music naLoja do Canal Roku. Ele oferecerá acesso à sua nova ou existente assinatura Apple Music mais toda a sua biblioteca de música em todos os seus dispositivos. Basta entrar ou criar uma nova Apple ID para começar a ouvir Apple Music em seu Roku player, TV ou barra de som como o Roku Streambar Pro.

Uma assinatura Apple Music está disponível por $9,99 por mês nos EUA. Novos clientes podem tirar proveito de uma oferta de teste gratuita de um mês.

Para saber mais sobre a Apple Music e como ela funciona, consulte o guia Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.