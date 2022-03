Atualização do Roku OS 11: O que seu dispositivo Roku pode fazer agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Roku está lançando uma nova versão de seu sistema operacional para dispositivos Roku em todo o mundo.

O Roku OS 11 aparecerá no seu dispositivo nas próximas semanas e traz alguns novos recursos interessantes.

Aqui estão os destaques do que esperar.

A atualização mais recente para dispositivos de streaming Roku adiciona um novo recurso, Roku Photo Streams, uma maneira fácil de compartilhar e visualizar suas fotos favoritas e vários ajustes essenciais.

O vice-presidente sênior de produto e experiência da empresa, Gidon Katz, explicou que as adições estão centradas em tornar a plataforma mais personalizada: "Com o Roku OS 11, estamos oferecendo uma plataforma com novas atualizações personalizadas em pesquisa, áudio, descoberta de conteúdo, juntamente com um novo recurso que permite que nossos clientes exibam e até compartilhem álbuns de fotos por meio de dispositivos Roku", disse ele.

O Photo Streams permite que um usuário crie um protetor de tela personalizado usando suas próprias fotos. Você pode fazer upload de fotos para dispositivos Roku diretamente, por meio de um telefone celular ou PC, e defini-las como um protetor de tela. Os fluxos também podem ser compartilhados com outros dispositivos Roku, portanto, também podem ser usados por familiares ou amigos.

esquilo_widget_6169091

Os produtos de áudio da Roku agora podem ser configurados para identificar e amplificar dinamicamente o diálogo.

Também existem novas predefinições de som para as barras de som e alto-falantes do Roku: Padrão, Diálogo, Filme, Música e Noite.

Uma nova ferramenta de calibração foi adicionada ao aplicativo móvel Roku. Você pode usá-lo para garantir que a sincronização de áudio e vídeo esteja correta no seu player ou Steambar.

Um novo destino do que assistir foi adicionado ao menu principal da tela inicial. Ele recomenda filmes, programas de TV e vídeos de vários serviços de streaming. Incluirá conteúdo que está em alta entre os usuários do Roku e muito mais.

Além da zona de TV ao vivo existente, o Roku OS 11 permite que os usuários vejam o conteúdo de TV ao vivo assistido recentemente. As últimas notícias locais e nacionais, esportes, filmes e muito mais agora aparecem na seção TV ao vivo.

Os usuários agora podem inserir endereços de e-mail, senhas e informações de PIN usando a funcionalidade Roku Voice, facilitando o login em um canal pela primeira vez.

O aplicativo móvel Roku possui novos elementos de design que oferecem uma experiência mais visual ao pesquisar conteúdo. Imagens visuais de elenco e equipe estarão disponíveis em programas e filmes, por exemplo.

O Roku OS 11 estará disponível como uma atualização over-the-air para dispositivos de streaming Roku, TVs e sistemas de alto-falantes nas "próximas semanas".

Escrito por Rik Henderson.