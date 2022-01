Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você possui um dispositivo Roku , seja um decodificador ou uma barra de som, agora é muito mais fácil encontrar conteúdo ao vivo, incluindo esportes e TV no horário nobre.

O Roku adicionou uma "Zona de TV ao vivo" ao menu à esquerda dos dispositivos Roku. Lá, você encontrará o próprio Guia de canais de TV ao vivo do Roku do The Roku Channel, bem como serviços de transmissão de TV ao vivo de terceiros, como Hulu com TV ao vivo, FuboTV, Philo, Sling e YouTube TV. Além disso, você verá todo o conteúdo assistido recentemente e o que está acontecendo no momento - incluindo notícias e esportes locais e nacionais - tudo na nova guia Zona de TV ao vivo.

Para encontrar o Live TV Zone, ligue seu dispositivo Roku. Em seguida, no menu de navegação à esquerda, vá até "TV ao vivo" ou simplesmente procure por "Zona de TV ao vivo". É isso! Agora, neste balcão único, você pode acessar e assistir a uma variedade de TV ao vivo.

Tenha em mente que este é o mais recente esforço da Roku para reforçar suas ofertas de TV ao vivo. No ano passado, lançou o suporte a comandos de voz para seu Guia de canais de TV ao vivo e, no outono passado, atualizou o guia com acesso gratuito a mais de 200 canais ao vivo. Esses canais incluem notícias, previsão do tempo, televisão infantil e esportes.

Não tem um dispositivo Roku? Sem problemas. Veja a comparação do Pocket-lint de todos os Rokus disponíveis que você pode comprar para decidir qual é o melhor para você:

Escrito por Maggie Tillman.