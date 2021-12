Roku obtém Discovery + no Reino Unido e na Irlanda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Discovery + agora está disponível em dispositivos Roku no Reino Unido e na Irlanda.

Já implementado nos Estados Unidos, Canadá e Brasil, o serviço de streaming agora é um canal para download do outro lado do lago também.

Ele pode ser encontrado na loja canal no Roku Streaming dispositivos e Roku TVs agora.

Discovery + é um serviço de assinatura pago que oferece uma grande quantidade de documentários e reality shows, incluindo verdadeiras histórias de crimes. Também há cobertura de esportes, além de muitos Discovery + Originals que só podem ser encontrados na plataforma.

A assinatura custa £ 4,99 / € 5,99 por mês para o pacote de entretenimento ou £ 6,99 / € 6,99 para entretenimento e esportes . Você pode se inscrever diretamente através do canal Roku.

"No Discovery, nosso objetivo é compartilhar nossas melhores marcas e narrativas com os telespectadores em todo o mundo, onde e quando eles estiverem consumindo conteúdo", disse Gabe Sauerhoff, do Discovery.

"Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria global com a Roku e trazer aos seus assinantes do Reino Unido e da República da Irlanda tudo o que o Discovery + tem a oferecer."

Discovery + também está disponível em outros dispositivos conectados, incluindo Sky TV, Amazon Fire TV, Apple TV e celulares, e Android.