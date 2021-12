Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google não retirará mais o aplicativo YouTube do Roku e retornará o aplicativo YouTube TV.

A empresa Mountain View chegou a um acordo de vários anos com Roku. Como parte do acordo, o Google continuará a distribuir o aplicativo YouTube e o aplicativo YouTube TV para a Roku. Esta decisão veio cerca de oito meses depois que o Google retirou o aplicativo oficial do YouTube TV da Roku Channel Store e apenas um dia antes que o aplicativo regular do YouTube fosse removido da loja.

Roku anunciou o novo acordo com o Google via Twitter .

"A partir de hoje, concordamos com uma extensão de vários anos com o Google para o YouTube e YouTube TV", disse Roku. "Este contrato representa um desenvolvimento positivo para nossos clientes compartilhados, disponibilizando o YouTube e o YouTube TV para todos os streamers da plataforma Roku."

Roku e Google estavam em guerra por uma extensão do contrato, com Roku alegando que o Google estava exigindo mais dados, bem como um lugar com mais recursos em seus dispositivos. Eles precisavam chegar a um acordo até 9 de dezembro de 2021, ou o Google planejava retirar o aplicativo do YouTube do Roku.

Isso teria sido um grande golpe para os usuários do Roku, já que eles não teriam mais acesso aos populares serviços de vídeo do Google. Felizmente, isso foi evitado.