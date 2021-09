Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Roku anunciou oficialmente uma nova versão de seu Roku Streaming Stick 4K.

Substituindo o Streaming Stick + , o novo modelo adiciona Dolby Vision , processamento mais rápido e um receptor sem fio aprimorado.

Seu lançamento no Reino Unido também coincidirá com o lançamento do Roku OS 10.5, que será lançado para os dispositivos de streaming existentes da marca também.

Disponível a partir de outubro pelo mesmo preço - £ 49,99 - o novo Roku Streaming Stick 4K virá com suporte Dolby Vision pela primeira vez. Ele estará ativo em aplicativos que o suportam, incluindo Netflix e Disney + (esperamos). HDR10 + também é compatível com o dispositivo.

Ele também tem um novo processador quad-core, que afirma ser 30 por cento mais rápido do que o Streaming Stick +. A Roku possui seu novo receptor sem fio que oferece velocidades de transferência de dados duas vezes mais rápidas.

Como antes, você obtém um controle remoto de voz com o Streaming Stick 4K, para usar comandos do próprio sistema de reconhecimento de voz do Roku. Alexa e Google Assistant também são compatíveis, mas apenas por meio de alto-falantes externos inteligentes.

AirPlay 2 e HomeKit da Apple também são suportados.

O Roku OS 10.5 traz uma pilha de novos recursos, não apenas para o stick atualizado, mas também para os dispositivos existentes.

O Roku Voice foi aprimorado, incluindo mais canais (aplicativos) que agora oferecem suporte a comandos por meio de pesquisa, como Netflix e Spotify.

Uma nova guia Home foi adicionada ao aplicativo móvel Roku. Ele fornece acesso instantâneo ao conteúdo mais recente e recomendado. Também há uma lista de salvamento, que permite armazenar programas no aplicativo para visualização futura.

E o recurso de sincronização AV do Roku foi aprimorado, com aprimoramentos para escuta privada sem fio. Agora, ele pode ajustar a experiência com base nos fones de ouvido que você usa.

O novo sistema operacional Roku será lançado para dispositivos suportados nas "próximas semanas".