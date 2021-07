A Roku está planejando atualizar o Roku Premiere com Dolby Vision e Bluetooth?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Roku pode estar planejando atualizar seu streamer de médio alcance, o Roku Premiere , introduzindo novas funcionalidades, incluindo suporte para Dolby Vision e Bluetooth.

O Roku tem uma gama completa de streamers, desde o Express de nível básico até o Ultra, exclusivo para os EUA. Com o recente lançamento do Roku Express 4K, houve uma sobreposição imediata com um produto existente - o Roku Premiere.

A diferença entre esses dois streamers é menor: o Express 4K mais recente tem um processador mais potente e Wi-Fi de banda dupla, suporte para HDR10 + e adaptadores Ethernet de terceiros.

Como os dois têm o mesmo preço, o antigo Premiere realmente tem pouco a oferecer na linha, por isso é ideal para substituição.

Graças ao próprio site do Roku, encontramos novos recursos adicionais listados para o Roku Premiere que não são oferecidos pelo modelo atual. A lista diz claramente: "Novo! Dolby Vision, Dolby Atmos e Bluetooth."

Embora o Dolby Atmos via passthrough fosse compatível no Premiere anterior, o suporte a Bluetooth e Dolby Vision é novo. Na verdade, eles são oferecidos apenas no Roku Ultra.

A princípio, consideramos que Roku poderia ter apenas misturado as informações para a Premiere e o Ultra, mas os marcadores não são todos iguais e estão em uma ordem diferente, então não é apenas duplicação. O Roku Premiere também foi originalmente vendido em embalagem laranja, mas a lista agora é roxa como o resto da linha.

Além disso, encontramos essas informações no site do Reino Unido e o Roku Ultra não está disponível no Reino Unido. Desde que levantou isso com Roku, a informação foi removida: na verdade, o Roku Premiere não está mais listado nas páginas de produtos do site de Roku, embora você ainda possa encontrá-lo por meio de uma pesquisa no Google.

O que isso potencialmente aponta é um avanço para o Premiere, criando essa lacuna de recursos entre ele e o Express - e impulsionando a caixa de streaming compacta do Roku no processo.

Isso também levanta a questão do futuro do dispositivo mais antigo da Roku - o Streaming Stick + - que também não suporta Dolby Vision. Isso poderia ser um upgrade também?

A adição do Bluetooth provavelmente permitirá que você conecte outros dispositivos ao Roku para que você possa ter fontes de áudio adicionais em sua TV - é improvável que permita a conexão de fones de ouvido ou alto-falantes, que o Roku suporta através do recurso de escuta privada do seu aplicativo de smartphone.

Entramos em contato com Roku para um comentário e iremos atualizá-lo assim que tivermos uma resposta.

squirrel_widget_4460210

Escrito por Chris Hall.