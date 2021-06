As TVs Roku da TCL chegam ao Reino Unido a partir de £ 229

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A TCL juntou-se à Hisense para oferecer modelos de TV Roku no Reino Unido.

Disponíveis em vários tamanhos de tela, as TVs TCL Roku custam a partir de apenas £ 229 para um modelo RP520K HD de 32 polegadas, chegando a £ 549 para o RP602K 4K HDR de 65 polegadas.

Semelhante ao Hisense A7200G ( analisado aqui ), cada uma das novas linhas da TCL tem a plataforma de streaming Roku integrada. Isso dá acesso a milhares de canais (aplicativos), incluindo todos os principais - Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, ITV Hub, Now e muitos, muitos mais.

Na verdade, a plataforma da Roku é uma das mais bem servidas em termos de serviços disponíveis. As TVs também suportam Apple AirPlay 2 e Homekit, além de Alexa e Google Assistant, para que você possa usar comandos de voz por meio de um alto-falante inteligente próximo.

O aplicativo móvel Roku pode ser usado para controlar uma TV Roku, enquanto o Freeview Play está a bordo para atualização gratuita.

Todas as TVs são compatíveis com HDR10 e HLG, incluindo os modelos RP520K de 32 e 40 polegadas (o último é Full HD). Todos os modelos RP620K, incluindo variantes de 43, 50 e 55 polegadas junto com o de 65 polegadas, são 4K Ultra HD.

Todas as TVs TCL Roku estarão disponíveis em currys.co.uk. Os clientes do Reino Unido que registrarem interesse nos conjuntos receberão um voucher de £ 20.

Escrito por Rik Henderson.